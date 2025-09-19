Gia Lai đôn đốc việc triển khai các dự án nhà ở xã hội

TPO - Trong năm 2025 phải đưa vào sử dụng ít nhất là 742 căn nhà ở xã hội, chủ đầu tư các dự án cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành theo đúng kế hoạch...

Chỉ đạo nêu trên được ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đưa ra sau cuộc họp rà soát tổng thể tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn mới đây.

Cụ thể, yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo đó, trong năm 2025 phải hoàn thành từ 1.500 - 2.000 căn NƠXH, trong đó phải đưa vào sử dụng ít nhất là 742 căn, còn lại phải xây dựng xong phần thô và đưa vào sử dụng chậm nhất trong quý I/2026.

Dự án NƠXH Tân Đại Minh 2 (Lamer2). Ảnh: Trương Định

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Sở Xây dựng thông báo, hướng dẫn các nhà đầu tư đang triển khai dự án NƠXH phải rà soát, lập lại kế hoạch, xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể, phải chi tiết từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026, phù hợp với chỉ tiêu, kế hoạch giao của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; phải có giải pháp, biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đảm bảo tiến độ.

Ngoài ra, thành lập các Đoàn công tác, làm việc trực tiếp tại hiện trường để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiểm tra về chất lượng.

Riêng đối với các chủ đầu tư dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu về NƠXH cho người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về NƠXH gia tăng khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Đặc biệt phải xây dựng lại kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết để thực hiện cho từng dự án do mình thực hiện, phù hợp với chỉ tiêu phát triển NƠXH của tỉnh và có văn bản cam kết thực hiện.

"Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình và đảm bảo an toàn công trình xây dựng", chỉ đạo nêu rõ.

Đối với các dự án, công trình thuộc chỉ tiêu hoàn thành trong năm 2025, như: dự án NƠXH Tân Đại Minh 2 (Lamer2), dự án nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh, dự án NƠXH Nhơn Phú 2, dự án Khu NƠXH phường Bồng Sơn, dự án Khu chung cư NƠXH tại Khu C thuộc Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia), tập trung nguồn lực để hoàn thành.

Trường hợp không triển khai hoặc triển khai không đầy đủ, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, thực hiện đánh giá lại năng lực, xem xét không cho tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý, đối với các dự án NƠXH đã có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khởi công. Dự án chưa có giấy phép, đang thực hiện hồ sơ thì sớm rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục có liên quan để được cấp giấy phép và tổ chức khởi công. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.