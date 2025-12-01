Phú Thọ và Lào Cai công bố loạt quyết định nhân sự chủ chốt

TPO - Chiều 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ và Lào Cai tổ chức công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ.

Công bố các quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác cán bộ

Chiều 1/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Sở Nội vụ công bố quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (đứng giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải (bên trái) và tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng (bên phải). Ảnh: Lệ Oanh

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh. UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận những cống hiến của ông Nguyễn Tiến Sinh trong nhiều năm công tác, đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy phẩm chất đảng viên, tham gia đóng góp cho địa phương nơi cư trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bày tỏ tin tưởng hai lãnh đạo sở, ngành mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, giữ vững bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và dẫn dắt cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Lào Cai có tân Chánh Thanh tra tỉnh

Chiều 1/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Triều. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Ông Nguyễn Trung Triều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Minh Huyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị tân Chánh Thanh tra tỉnh nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trung Triều khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (bên phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Kiều Phương.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Trung Triều là ông Hà Đức Minh. Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh vào ngày 1/7/2025. Đến nay, chưa có công bố, thông báo chính thức về việc điều động hoặc phân công ông Minh sang vị trí công tác mới.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Lào Cai đã ra quyết định cho ông Nguyễn Kiều Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bát Xát và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Xát, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 1/12/2025.