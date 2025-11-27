Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Trần Ngô Minh Tuấn giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Chúc Trí - A. Nguyệt
TPO - Ông Trần Ngô Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Ngự được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc điều động ông Phạm Văn An – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 25/11/2025 để sắp xếp, bố trí công tác khác;

Quyết định điều động ông Trần Ngô Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Ngự đến công tác tại UBND tỉnh Đồng Tháp từ ngày 25/11/2025 để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

mg-8391.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa phải) trao quyết định và hoa chúc mừng cho ông Trần Ngô Minh Tuấn (giữa) và ông Phạm Văn An. Ảnh: A. Nguyệt

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Ngô Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Ngự, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại đánh giá cao sự chấp hành và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại đơn vị mới của ông Phạm Văn An và ông Trần Ngô Minh Tuấn; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc điều động, bổ nhiệm lần này nhằm thực hiện chủ trương “Chánh Thanh tra tỉnh không phải người địa phương” của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

mg-8416.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A. Nguyệt

Ông Phạm Thành Ngại tin tưởng tân Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp - Trần Ngô Minh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nhất là khi thực hiện chính quyền 2 cấp, khối lượng công việc lĩnh vực thanh tra là rất lớn.

Ông Trần Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1977. Quê quán phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Chúc Trí - A. Nguyệt
