Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tại dự án Sentosa Villa ở Lâm Đồng

TPO - Tại dự án Sentosa Villa do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn (Công ty Đầu tư Sài Gòn) làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện 4 nhóm sai phạm lớn: chậm tiến độ 11 năm, vi phạm đất đai, xây dựng trái phép và giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo luật.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra dự án Sentosa Villa (phường Mũi Né, Lâm Đồng) do Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn (Công ty Đầu tư Sài Gòn) làm chủ đầu tư, chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong suốt quá trình triển khai.

Theo kết luận của Thanh tra Lâm Đồng, dự án Sentosa Villa được chấp thuận đầu tư từ tháng 9/2013. Dự án quy hoạch xây dựng khu dân cư - du lịch nghỉ dưỡng ven biển gồm khách sạn và villa, với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong 12 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án đã chậm tiến độ hơn 11 năm và đã ký khoảng 200 hợp đồng góp vốn.

Dự án Sentosa Villa quy hoạch xây dựng khu dân cư - du lịch nghỉ dưỡng ven biển gồm khách sạn và villa.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện 4 nhóm sai phạm lớn tại dự án Sentosa Villa: chậm tiến độ 11 năm, vi phạm đất đai, xây dựng trái phép và giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo luật. Các vi phạm này kéo dài dẫn đến khiếu kiện, gây rủi ro pháp lý cho toàn bộ dự án và ảnh hưởng kỷ cương quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, Thanh tra Lâm Đồng cho rằng, khu đất hơn 88.600m² được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị trái với kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2017 của TP.Phan Thiết (cũ). Như vậy, quy trình tham mưu này vi phạm khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Theo Thanh tra Lâm Đồng, trách nhiệm thuộc về Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT, ông H.L (cựu Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận), cùng các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Còn sai phạm liên quan đến việc Công ty Đầu tư Sài Gòn đã xây dựng hạ tầng, hạng mục công trình không phép và từng bị sạt lở cát xuống đường ven biển Mũi Né đã từng được chỉ ra tại KLTT của Bộ TN&MT năm 2018 và của Sở Xây dựng Bình Thuận năm 2020. Thanh tra Lâm Đồng xác định hành vi vẫn tồn tại, nhưng trách nhiệm đã được kết luận từ trước nên không xử lý lại.

Vào năm 2024, dự án này bị sạt lở nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Ngoài ra, mặc dù dự án chưa đáp ứng điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường theo Luật Kinh doanh Bất động sản, nhưng chủ đầu tư vẫn ký hàng loạt hợp đồng huy động vốn, mua bán biệt thự hình thành trong tương lai, với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn.

Về nghĩa vụ tài chính, hiện Công ty Đầu tư Sài Gòn đã nộp hơn 267 tỷ đồng liên quan đất đai, nhưng cơ quan thuế chưa xác định được khoản chậm nộp; đồng thời việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất có thể dẫn đến thay đổi nghĩa vụ tài chính.

Thanh tra Lâm Đồng xác định sai phạm tại dự án Sentosa Villa thuộc cả chủ đầu tư và các cơ quan quản lý thời kỳ trước trong công tác tham mưu, giám sát dự án. Trên cơ sở đó, Thanh tra Lâm Đồng kiến nghị giữ lại dự án, nhưng phải điều chỉnh toàn bộ vi phạm về đất đai, chức năng sử dụng đất theo đúng pháp luật hiện hành.

Thanh tra Lâm Đồng giao Sở Tài chính lập hồ sơ trình Ban Chỉ đạo 751 xem xét tháo gỡ, tạo cơ sở pháp lý để dự án tiếp tục triển khai với mục tiêu thương mại - dịch vụ - du lịch và cam kết tiến độ mới.