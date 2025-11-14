Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

TPO - Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Lật lại các vụ việc sai phạm của Thẩm mỹ viện Mailisa trong những năm gần đây cho thấy, tần suất cơ sở này bị xử lý các sai phạm ở khu vực phía Nam diễn ra liên tiếp. Cụ thể, tháng 5/2022, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra địa điểm 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM cũ) và ghi nhận Công ty TNHH Mailisa quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Hành vi này vi phạm quy định về quảng cáo trong lĩnh vực y tế, gây nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng bằng thông tin chưa được kiểm chứng. Công ty Mailisa bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm.

Thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì có nhiều sai phạm (ảnh: Nguyễn Dũng).

Chưa đầy một năm sau, đến tháng 1/2023, Sở Y tế TPHCM tiếp tục xử phạt Mailisa 160 triệu đồng vì hai vi phạm nghiêm trọng hơn: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép và quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Ngoài xử phạt hành chính, Sở Y tế còn đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chăm sóc da của Mailisa trong thời hạn 18 tháng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ tất cả quảng cáo khi chưa được cấp phép theo quy định. Đáng chú ý, hai nhân viên chăm sóc da tại cơ sở cũng bị xử phạt mỗi người 35 triệu đồng vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ.

Chuỗi sai phạm chưa dừng lại ở đó. Tháng 5/2023, Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ) kiểm tra Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa tại thành phố Thuận An sau phản ánh của người dân và phát hiện cơ sở này sử dụng thiết bị phát tia laser để can thiệp vào cơ thể người nhằm thay đổi màu da. Đây là hành vi chỉ được phép thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép đầy đủ và có bác sĩ chuyên khoa phụ trách.

Sở Y tế Bình Dương sau đó quyết định đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ laser của Mailisa trong thời hạn 4,5 tháng. Sau xử phạt, đơn vị này có đề nghị bổ sung danh mục kỹ thuật và được Sở Y tế cho phép bổ sung một số kỹ thuật điều trị bằng laser, cho thấy cơ sở này vẫn tìm cách tiếp tục kinh doanh trong lĩnh vực có yêu cầu chuyên môn cao.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Mailisa được thành lập năm 2007, do bà Phan Thị Mai làm Tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký lại chủ yếu là dịch vụ chăm sóc da mặt không xâm lấn, trang điểm và các hoạt động không thuộc phạm vi y tế có can thiệp gây chảy máu. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực có liên quan trực tiếp y tế như phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, dịch vụ laser điều trị, xăm - phun - thêu thẩm mỹ và bán lẻ mỹ phẩm, thuốc, dụng cụ y tế.

Sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM đã mở cửa hoạt động trở lại (ảnh: Nguyễn Dũng)

Mailisa hiện được biết đến là hệ thống thẩm mỹ có quy mô lớn, không chỉ tại TPHCM mà còn tại nhiều tỉnh thành khác. Tuy nhiên, “bề dày” hoạt động lại đi kèm một danh sách dài sai phạm.

Nhiều năm qua, cơ sở này liên tục bị Sở Y tế TPHCM, Bình Dương (cũ) cùng các cơ quan chức năng khác xử phạt trong hàng loạt lĩnh vực: Quảng cáo chưa được thẩm định, thực hiện kỹ thuật vượt quá phạm vi chuyên môn, sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi không được phép, để nhân viên không chứng chỉ hành nghề thực hiện dịch vụ y tế.

Theo PGS, TS, BS. Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lĩnh vực chuyên khoa thẩm mỹ hiện nay bao gồm hai loại hình chính: Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ (hoặc Bệnh viện đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ).

Đối với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, đơn vị phải được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ), phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế đã được thẩm định. Tất cả nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh phải có Chứng chỉ hành nghề (CCHN) với phạm vi chuyên môn phù hợp, đồng thời phải được đăng ký hành nghề với Sở Y tế và chỉ được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nằm trong danh mục đã được Sở Y tế phê duyệt.

Đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động sau khi đã đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị y tế nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Khi có thay đổi về điều kiện hành nghề (như cơ sở vật chất, nhân sự), đơn vị phải đăng ký lại với cơ quan quản lý.

Theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, tất cả người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều bắt buộc phải thực hiện đăng ký hành nghề trên phần mềm quản lý hành nghề. Các cá nhân hành nghề không có CCHN, cơ sở hoạt động không có GPHĐ, hoặc không thực hiện đăng ký hành nghề trên phần mềm quản lý là vi phạm quy định hiện hành.

Giám đốc bệnh viện và bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị mình. Các hành vi vi phạm (như cho thuê mướn phòng mổ hoặc sử 2 dụng nhân sự hành nghề không đăng ký với Sở Y tế) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.