Người dân bám trụ, kinh doanh giữa dự án đường 'đắt nhất hành tinh'

TPO - Trong khi dự án đường vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) đang chạy đua với thời gian để hoàn tất giải phóng mặt bằng thì hàng loạt hộ dân vẫn bám trụ, buôn bán tấp nập ngay giữa công trường "đắt nhất hành tinh".
Nhiều hộ dân gấp rút chuyển đồ ra khỏi khu vực giải phóng mặt bằng.
Một số hộ vẫn kinh doanh sau lớp rào tôn.
Nhiều hộ treo biển quảng cáo, mặt hàng ra ngoài rào tôn để kinh doanh.
Nhiều mặt bằng đang được tiến hành giải tỏa.
Rác, phế thải chất thành đống, bốc mùi hôi thối trên đường Vành đai 1.