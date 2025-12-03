Người dân bám trụ, kinh doanh giữa dự án đường 'đắt nhất hành tinh'

TPO - Trong khi dự án đường vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) đang chạy đua với thời gian để hoàn tất giải phóng mặt bằng thì hàng loạt hộ dân vẫn bám trụ, buôn bán tấp nập ngay giữa công trường "đắt nhất hành tinh".