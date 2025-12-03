Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân bám trụ, kinh doanh giữa dự án đường 'đắt nhất hành tinh'

Nam Giang

TPO - Trong khi dự án đường vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục) đang chạy đua với thời gian để hoàn tất giải phóng mặt bằng thì hàng loạt hộ dân vẫn bám trụ, buôn bán tấp nập ngay giữa công trường "đắt nhất hành tinh".

VIDEO: Nhiều hộ dân bám trụ, kinh doanh sau rào tôn dự án Vành đai 1.
img-6775.jpg
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có điểm đầu tuyến đường tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50m.
img-6771.jpg
Tuyến đường được phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng và được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2020, nhưng đến nay đã chậm tiến độ nhiều lần do không có mặt bằng để nhà thầu thi công.
img-6772.jpg
Dự án đang ở giai đoạn "chạy nước rút" trong công tác giải phóng mặt bằng. Chiều 27/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị các địa phương phải GPMB xong trước ngày 15/12, qua đó bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ đến ngày 15/1/2026 thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
img-6758.jpg
Ghi nhận của PV, các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đã được quây rào tôn.
img-6769.jpg
Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn bám trụ, chưa bàn giao mặt bằng trên tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục.
img-6770.jpg
img-6765.jpg
img-6755.jpg
Nhiều hộ dân gấp rút chuyển đồ ra khỏi khu vực giải phóng mặt bằng.
img-6764.jpg
img-6756.jpg
img-6752.jpg
Một số hộ vẫn kinh doanh sau lớp rào tôn.
img-6777.jpg
img-6761.jpg
img-6757.jpg
Nhiều hộ treo biển quảng cáo, mặt hàng ra ngoài rào tôn để kinh doanh.
img-6754.jpg
Hoạt động sản xuất vẫn diễn ra ngay trên mặt bằng tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục.
img-6767.jpg
Thông báo của UBND phường Giảng Võ về việc yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhà tái định cư bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
img-6768.jpg
img-6751.jpg
img-6750.jpg
Nhiều mặt bằng đang được tiến hành giải tỏa.
img-6766.jpg
img-6762.jpg
Rác, phế thải chất thành đống, bốc mùi hôi thối trên đường Vành đai 1.
Nam Giang
#vành đai 1 #Hoàng Cầu - Voi Phục #giải phóng mặt bằng #đền bù #chậm tiến độ #đắt nhất hành tinh

