Chất liệu cũ trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Hà Nội

TPO - Giữa lòng Hà Nội, triển lãm “Tỏa V – Điểm chạm khoa học” với loạt tác phẩm nghệ thuật đương đại giàu tính suy tưởng đang trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ dịp cuối tuần.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, triển lãm nghệ thuật “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan.

Khác với mô hình trưng bày tuyến tính thông thường, không gian của “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” được tổ chức như một “bản đồ tư duy mở”. Cấu trúc - vật liệu của tương lai gồm các chất liệu như kim loại, thủy tinh hay mô phỏng phân tử trở thành những thực thể chuyển động. Nhiều vật liệu tái chế được các tác giả sử dụng với mong muốn: Mỗi sự thay đổi lại tạo ra một cuộc đời mới cho chất liệu cũ.

Du khách khi tham quan sẽ được khám phá 5 khu trưng bày, còn gọi là 5 Trạm, đại diện cho 5 miền tư duy khoa học quan trọng. Mỗi Trạm kể một câu chuyện riêng, kết nối thành hành trình trải nghiệm liền mạch và đầy cuốn hút. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan.

"Mình rất ấn tượng với không gian trưng bày, đã xem nhiều triển lãm và thấy các nghệ sĩ giờ đây sử dụng rất nhiều vật liệu tái chế. Mỗi một tác phẩm lại có nét hay và độc đáo riêng", Đức Thành cho biết.

Người xem được khuyến khích tự kiến tạo lộ trình riêng để thưởng lãm, chiêm nghiệm qua 5 "trạm" - tương ứng với 5 miền tư duy khoa học trọng yếu.

Xuyên suốt triển lãm là câu hỏi nền tảng: Điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động? Sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng vô tận của con người?. Thay vì đưa ra một định nghĩa khô cứng, triển lãm là nỗ lực gắn kết công chúng với khoa học, thông qua điểm chạm nghệ thuật, cùng những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

Triển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam, với thực hành đa dạng, cùng nhau đặt lại câu hỏi về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của tri thức và sự sống, thông qua các tác phẩm được đầu tư, thực hiện quy mô.

Không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, triển lãm còn gợi mở nhiều suy ngẫm về con người, môi trường, khoa học và tương lai. Triển lãm mở cửa tự do từ 10 giờ đến 21 giờ hằng ngày, từ 2-12-2025 đến hết 28-2-2026, tại Hà Nội.