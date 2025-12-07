Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Chất liệu cũ trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo tại Hà Nội

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa lòng Hà Nội, triển lãm “Tỏa V – Điểm chạm khoa học” với loạt tác phẩm nghệ thuật đương đại giàu tính suy tưởng đang trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ dịp cuối tuần.

Chất liệu cũ ‘lột xác’ thành nghệ thuật độc đáo giữa lòng Hà Nội thu hút giới trẻ.
tp-tl-80.jpg
Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, triển lãm nghệ thuật “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan.
tp-tl-67.jpg
tp-tl-93.jpg
tp-tl-70.jpg
Khác với mô hình trưng bày tuyến tính thông thường, không gian của “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” được tổ chức như một “bản đồ tư duy mở”. Cấu trúc - vật liệu của tương lai gồm các chất liệu như kim loại, thủy tinh hay mô phỏng phân tử trở thành những thực thể chuyển động. Nhiều vật liệu tái chế được các tác giả sử dụng với mong muốn: Mỗi sự thay đổi lại tạo ra một cuộc đời mới cho chất liệu cũ.
tp-tl-17.jpg
tp-tl-50.jpg
tp-tl-25.jpg
Du khách khi tham quan sẽ được khám phá 5 khu trưng bày, còn gọi là 5 Trạm, đại diện cho 5 miền tư duy khoa học quan trọng. Mỗi Trạm kể một câu chuyện riêng, kết nối thành hành trình trải nghiệm liền mạch và đầy cuốn hút. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan.
tp-tl-23.jpg
tp-tl-18.jpg
tp-tl-14.jpg

"Mình rất ấn tượng với không gian trưng bày, đã xem nhiều triển lãm và thấy các nghệ sĩ giờ đây sử dụng rất nhiều vật liệu tái chế. Mỗi một tác phẩm lại có nét hay và độc đáo riêng", Đức Thành cho biết.

tp-tl-43.jpg

Khác với mô hình trưng bày tuyến tính thông thường, không gian của “Tỏa V - Điểm chạm khoa học” được tổ chức như một “bản đồ tư duy mở”.

tp-tl-78.jpg

Người xem được khuyến khích tự kiến tạo lộ trình riêng để thưởng lãm, chiêm nghiệm qua 5 "trạm" - tương ứng với 5 miền tư duy khoa học trọng yếu.

tp-tl-30.jpg
tp-tl-31.jpg
tp-tl-34.jpg

Xuyên suốt triển lãm là câu hỏi nền tảng: Điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động? Sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng vô tận của con người?. Thay vì đưa ra một định nghĩa khô cứng, triển lãm là nỗ lực gắn kết công chúng với khoa học, thông qua điểm chạm nghệ thuật, cùng những trải nghiệm đa giác quan phong phú.

tp-tl-5.jpg
tp-tl-7.jpg
tp-tl-4.jpg
tp-tl-3.jpg

Triển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam, với thực hành đa dạng, cùng nhau đặt lại câu hỏi về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của tri thức và sự sống, thông qua các tác phẩm được đầu tư, thực hiện quy mô.

tp-tl-1.jpg
tp-tl-10.jpg

Không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, triển lãm còn gợi mở nhiều suy ngẫm về con người, môi trường, khoa học và tương lai. Triển lãm mở cửa tự do từ 10 giờ đến 21 giờ hằng ngày, từ 2-12-2025 đến hết 28-2-2026, tại Hà Nội.

Trọng Tài
#Nghệ thuật đương đại #Hà Nội #Triển lãm #Vật liệu tái chế #Giới trẻ #Khoa học #Sáng tạo #Tỏa V #Triển lãm Tỏa V - Điểm chạm khoa học

Xem thêm

Cùng chuyên mục