Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng dự kiến chi 1.950 tỷ đồng cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, UBND thành phố Đà Nẵng dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm cho năm 2026 là hơn 1.950 tỷ đồng và dự kiến cho cả giai đoạn từ năm 2026-2028 là 7.614 tỷ đồng

Ngày 11/12, tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, UBND thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức .

Hơn 54.000 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đối tượng áp dụng theo dự thảo là khoảng hơn 54.500 người. Trong đó, cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp xã thuộc thành phố quản lý dự kiến hơn 9.900 người. Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên ở cấp tỉnh, cấp xã thuộc thành phố quản lý dự kiến hơn 44.400 người…

dscf5405-6077.jpg
Cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hòa Cường (TP. Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Thành

Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những mặt tích cực, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do địa bàn quản lý rộng, nhiều vấn đề phức tạp, cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo... Trong khi đó, địa bàn cấp xã được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, nhiều thủ tục hành chính, yêu cầu bức thiết của người dân, doanh nghiệp phải giải quyết.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, áp lực công việc ngày càng lớn nhưng mức thu nhập nhìn chung chưa đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt. Đặc biệt, tại khu vực đô thị và sự cạnh tranh về mức lương với khu vực ngoài nhà nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thành phố….

Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là phải khẩn trương triển khai cơ chế, chính sách đặc thù tăng thu nhập, đảm bảo mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời khuyến khích, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tăng thêm theo KPI công việc

Về phương án chi thu nhập tăng thêm, theo dự thảo, UBND thành phố cho biết, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức có kết quả xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/người/tháng. Cụ thể, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,3 lần lương/người/tháng. Hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,1 lần lương/người/tháng.

5ccdc882def751a908e6.jpg
Chủ tọa điều hành kỳ họp của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ trình HĐND thành phố quyết định hệ số chỉ thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hàng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm trong năm 2026 là hơn 1.950 tỷ đồng, dự kiến cho cả giai đoạn từ năm 2026-2028 là 7.614 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến trong năm 2026, trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bình quân cán bộ, công chức được tăng thêm hơn 4,7 triệu đồng/người/tháng; viên chức tăng thêm hơn 4,3 triệu đồng/người/tháng. Riêng cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao trong các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tăng thêm hơn 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Tương tự trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, bình quân cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm mức theo các mức hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng; hơn 2,6 triệu đồng/người/tháng và 2,5 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, mức hoàn thành nhiệm vụ, bình quân tăng thêm sẽ là hơn 0,9 triệu đồng/người/tháng; hơn 0,8 triệu đồng/người/tháng….

Nguyễn Thành
#Chính sách tăng thu nhập cán bộ #Phát triển nguồn nhân lực công chức #Đổi mới chính sách lương công chức #Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công vụ #Chính sách thưởng theo KPI công việc #Đà Nẵng #Cán bộ công chức

Cùng chuyên mục