Đà Nẵng dự kiến chi 1.950 tỷ đồng cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức

TPO - Để cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, UBND thành phố Đà Nẵng dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm cho năm 2026 là hơn 1.950 tỷ đồng và dự kiến cho cả giai đoạn từ năm 2026-2028 là 7.614 tỷ đồng

Ngày 11/12, tại kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, UBND thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức .

Hơn 54.000 cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đối tượng áp dụng theo dự thảo là khoảng hơn 54.500 người. Trong đó, cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp xã thuộc thành phố quản lý dự kiến hơn 9.900 người. Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên ở cấp tỉnh, cấp xã thuộc thành phố quản lý dự kiến hơn 44.400 người…

Cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hòa Cường (TP. Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Thành

Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Nẵng, bên cạnh những mặt tích cực, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do địa bàn quản lý rộng, nhiều vấn đề phức tạp, cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là ở các địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo... Trong khi đó, địa bàn cấp xã được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, nhiều thủ tục hành chính, yêu cầu bức thiết của người dân, doanh nghiệp phải giải quyết.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, áp lực công việc ngày càng lớn nhưng mức thu nhập nhìn chung chưa đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt. Đặc biệt, tại khu vực đô thị và sự cạnh tranh về mức lương với khu vực ngoài nhà nước làm ảnh hưởng không nhỏ đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thành phố….

Do vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là phải khẩn trương triển khai cơ chế, chính sách đặc thù tăng thu nhập, đảm bảo mức sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời khuyến khích, giữ chân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, năng lực, trình độ cao yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tăng thêm theo KPI công việc

Về phương án chi thu nhập tăng thêm, theo dự thảo, UBND thành phố cho biết, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, năm 2026 cán bộ, công chức, viên chức có kết quả xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/người/tháng. Cụ thể, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,3 lần lương/người/tháng. Hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,1 lần lương/người/tháng.

Chủ tọa điều hành kỳ họp của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Từ năm 2027 trở đi, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ trình HĐND thành phố quyết định hệ số chỉ thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hàng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến tổng mức chi thu nhập tăng thêm trong năm 2026 là hơn 1.950 tỷ đồng, dự kiến cho cả giai đoạn từ năm 2026-2028 là 7.614 tỷ đồng.

Theo đó, dự kiến trong năm 2026, trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bình quân cán bộ, công chức được tăng thêm hơn 4,7 triệu đồng/người/tháng; viên chức tăng thêm hơn 4,3 triệu đồng/người/tháng. Riêng cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao trong các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tăng thêm hơn 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Tương tự trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, bình quân cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm mức theo các mức hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng; hơn 2,6 triệu đồng/người/tháng và 2,5 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, mức hoàn thành nhiệm vụ, bình quân tăng thêm sẽ là hơn 0,9 triệu đồng/người/tháng; hơn 0,8 triệu đồng/người/tháng….