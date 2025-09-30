Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng cho nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10

TPO - Ngày 30/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài gửi thư thăm hỏi và thông báo hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão Bualoi (cơn bão số 10) gây ra.

Gửi thư thăm hỏi tới các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ sâu sắc với Đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh về những khó khăn, mất mát về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, đặc biệt là đồng bào vùng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Tĩnh Gia thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương huy động xuồng máy, tiếp tế nhu yếu phẩm, áo phao cho người dân vùng lũ.

﻿Ảnh: Phạm Trường



Với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", bà Hoài cho biết, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của các tỉnh (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý) khoản hỗ trợ để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Cụ thể, thành phố Hà Nội hỗ trợ 5 tỉnh với tổng số 55 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; hai tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 5 tỷ đồng.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành phố trong cả nước và với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình và Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.