Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

KHÁNH HÒA:

Giải cứu 2 du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên trong đêm

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vừa giải cứu thành công hai du khách người Nga bị mắc kẹt trên núi Cô Tiên, đưa họ xuống núi an toàn sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm.

Sáng 4/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) xuống núi an toàn vào khoảng 1h23p cùng ngày.

Trước đó, chiều 3/9, hai du khách người Nga là Kurochkin Sergei (37 tuổi) và Tikhov Aleksei (30 tuổi) đã cùng nhau leo núi Cô Tiên. Đến tối, do mất phương hướng và kiệt sức, họ đã gọi điện cầu cứu.

catkh.jpg
2 du khách đi lạc trên núi Cô Tiên được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi lúc rạng sáng 4/9. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường Bắc Nha Trang và chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trong đêm tối và địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận vị trí của hai nạn nhân. Đến 0h48 ngày 4/9, hai du khách đã được tìm thấy và được đưa xuống núi an toàn.

Núi Cô Tiên cao khoảng 400m. Núi này có 3 đỉnh liền kề. Thời gian qua, nơi đây thu hút nhiều người dân địa phương, du khách chọn làm điểm leo núi và cắm trại.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo người dân, du khách không nên tự ý leo núi mà không có hướng dẫn viên hoặc thiết bị hỗ trợ cần thiết. Trước khi leo núi, mọi người cần trang bị kiến thức cơ bản về địa hình cũng như xem trước dự báo thời tiết để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Thanh Thanh
#cứu hộ #du khách Nga #núi Cô Tiên #Khánh Hòa #cứu nạn #lạc trên núi

Xem thêm

Cùng chuyên mục