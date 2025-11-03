Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

TP Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ vào thứ Hai đầu tuần do nước lũ dâng trở lại

LINH LÊ

HHTO - Tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị các trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 3/11.

Hiện nay, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở GD&ĐT TP Huế thông báo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 3/11.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao Hiệu trưởng các trường, lãnh đạo các trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.

3-1.jpg
Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ, trường vừa dọn xong lại có nguy cơ ngập. (Ảnh: Huế ngày nay)

Tối 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã có thông báo cảnh báo mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, trong 24h qua, trên địa bàn thành phố vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 1 đến 20 giờ ngày 2/11, vùng đồng bằng phổ biến 20-80mm, vùng núi và trung du 50-130mm, có nơi cao hơn như Hương Sơn 242.6mm, Hương Phú 264.2mm, Thượng Nhật 341.6mm, Nam Đông 419 mm.

Lượng nước đổ về lớn, làm cho mực nước các sông tăng nhanh, mực nước lúc 21 giờ ngày 2/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt +3,5m, bằng với mức BĐ 3 (BĐ 3 tại Kim Long là 3,5m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt +4,18m, dưới BĐ 3 0,32m (BĐ 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

cover.jpg
LINH LÊ
#TP Huế #nghỉ học #mưa lũ #lũ dâng cao #giáo dục Huế #an toàn học sinh #dịch bệnh lũ

Cùng chuyên mục