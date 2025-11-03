TP Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ vào thứ Hai đầu tuần do nước lũ dâng trở lại

HHTO - Tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, Sở GD&ĐT TP Huế đề nghị các trường học và cơ sở giáo dục tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai 3/11.

Hiện nay, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước các sông tiếp tục dâng cao, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở GD&ĐT TP Huế thông báo các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 3/11.

Đối với một số trường thuộc vùng cao không bị ngập lụt, Sở GD&ĐT giao Hiệu trưởng các trường, lãnh đạo các trung tâm chủ động quyết định việc tổ chức dạy học theo đúng chương trình và báo cáo cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp theo quy định.

Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ, trường vừa dọn xong lại có nguy cơ ngập. (Ảnh: Huế ngày nay)

Tối 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã có thông báo cảnh báo mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, trong 24h qua, trên địa bàn thành phố vùng đồng bằng có mưa vừa, mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 1 đến 20 giờ ngày 2/11, vùng đồng bằng phổ biến 20-80mm, vùng núi và trung du 50-130mm, có nơi cao hơn như Hương Sơn 242.6mm, Hương Phú 264.2mm, Thượng Nhật 341.6mm, Nam Đông 419 mm.

Lượng nước đổ về lớn, làm cho mực nước các sông tăng nhanh, mực nước lúc 21 giờ ngày 2/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt +3,5m, bằng với mức BĐ 3 (BĐ 3 tại Kim Long là 3,5m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt +4,18m, dưới BĐ 3 0,32m (BĐ 3 tại Phú Ốc là 4,5m).