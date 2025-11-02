Lộ diện chủ nhân vòng nguyệt quế đầu tiên Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

HHTO - Ngay trong trận mở màn Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, nam sinh Nguyễn Anh Tú (trường THPT chuyên Bắc Ninh) đã chứng minh bản lĩnh thi đấu ấn tượng khi dẫn đầu xuyên suốt bốn phần thi, bỏ xa đối thủ và trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế đầu tiên của mùa mới.

Cuộc thi đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chào đón bốn chàng trai tài năng: Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình, Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh), Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa).

Bốn thí sinh "xông đất" Olympia năm thứ 26. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Không khí trường quay sôi động ngay từ phần Khởi động, khi cả bốn thí sinh liên tục nhấn chuông với tinh thần quyết liệt. Kết thúc phần thi đầu tiên, Anh Tú tạm dẫn đầu với 45 điểm, theo sát là Quang Hưng và Tiến Việt cùng 40 điểm, trong khi Duy Anh có 25 điểm.

Phần khởi động vô cùng "nhiệt" của các nhà leo núi

Sang phần Vượt chướng ngại vật, cả bốn thí sinh đều xuất sắc trả lời đúng câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Tuy nhiên, màn thể hiện bứt phá của Anh Tú đã khiến khán giả phải ồ lên thích thú. Ngay khi ô hình ảnh đầu tiên được mở, nam sinh Bắc Ninh nhanh tay bấm chuông, đưa ra đáp án chính xác “Phù Đổng Thiên Vương” và nâng tổng điểm lên 115, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Anh Tú tỏa sáng tại phần thi Vượt chướng ngại vật, tạo khoảng cách với các đối thủ

Phần Tăng tốc của chương trình năm nay có sự thay đổi về luật chơi: hai câu đầu, thí sinh có 20 giây để trả lời; hai câu cuối, thời gian tăng lên 30 giây. Chính sự đổi mới này đã tạo thêm kịch tính cho trận đấu. Các thí sinh đều ghi được điểm số ấn tượng, đặc biệt là Anh Tú - người liên tục trả lời đúng và nhanh nhất, giành trọn 160 điểm trong phần thi này, nâng tổng điểm lên 275. Khoảng cách giữa anh và các đối thủ được nới rộng đáng kể: Quang Hưng 130 điểm, Tiến Việt 120 điểm và Duy Anh 75 điểm.

Liên tục nhanh tay trả lời đúng, Anh Tú lập kỉ lục đầu tiên của Olympia 26

Đến phần Về đích, Quang Hưng chọn gói câu hỏi 20-20-20, trả lời đúng hai câu, kết thúc với 170 điểm. Tiến Việt thi đấu đầy quyết tâm, chọn gói 20-30-30 điểm cùng ngôi sao hy vọng. Với hai câu trả lời chính xác, nam sinh Thanh Hóa mang về thêm 80 điểm và khép lại phần thi của mình với 205 điểm, sau đó còn kịp ghi điểm ở phần thi của Duy Anh để nâng tổng điểm lên 255.

Tiến Việt đuổi kịp Anh Tú ở phút 89 của cuộc thi

Trong khi đó, Anh Tú - dù không may mắn ở ba câu hỏi Về đích - vẫn giữ vững phong độ. Khi Tiến Việt tạm thời rút ngắn khoảng cách, nam sinh Bắc Ninh đã chứng minh bản lĩnh khi nhấn chuông và đưa ra câu trả lời chính xác ở câu hỏi cuối của Duy Anh, nâng tổng điểm lên 285 và chính thức giành vòng nguyệt quế đầu tiên của Olympia 26.

Anh Tú nhanh chóng lấy lại phong độ ở câu hỏi cuối cùng, giành vòng nguyệt quế

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Anh Tú (THPT chuyên Bắc Ninh) giành vòng nguyệt quế với 285 điểm; Ngô Tiến Việt (THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa) về nhì với 255 điểm; Nguyễn Quang Hưng (THPT Khương Đình, Hà Nội) đạt 155 điểm và Hoàng Duy Anh (THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh) về cuối.