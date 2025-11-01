Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025: Tri thức - nguồn năng lượng cho phát triển bền vững

Sau thành công của năm 2024 với gần 5.000 lượt đăng ký tham dự, Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 sẽ trở lại từ ngày 1-3/11/2025, tiếp tục khẳng định sức hút của châu Âu như điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Đan Mạch, Bỉ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ireland, Phần Lan, Áo, Hungary, Romania, Slovakia, Latvia, Bulgaria và Cộng hòa Séc.

Tại đây, người tham dự sẽ được cung cấp thông tin toàn diện về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh khu vực triển lãm, chuỗi phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ từ cựu du học sinh sẽ mang đến góc nhìn thực tế về hành trình học tập tại châu Âu - nơi tri thức được khơi nguồn bằng tinh thần cởi mở, đa dạng và sáng tạo.

Kết nối học thuật qua Erasmus+ và Horizon Europe

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt, tạo cơ hội kết nối giữa các trường đại học, tổ chức giáo dục Việt Nam và châu Âu. Năm nay, lần đầu tiên hai chương trình trọng điểm này được tổ chức chung, hình thành hệ sinh thái hợp tác toàn diện, nơi các giảng viên, nhà nghiên cứu và quản lý giáo dục cùng thảo luận và kiến tạo giải pháp cho tương lai.

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam - ông Julien Guerrier nhấn mạnh: “Giáo dục là nền tảng của mọi sự phát triển bền vững. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng, việc trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng thích ứng và đổi mới chính là chìa khóa cho tương lai. Tuần lễ Giáo dục châu Âu không chỉ mang lại cơ hội học tập mà còn mở ra cây cầu hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu - nơi tri thức được chuyển hóa thành hành động và hành động tạo nên thay đổi".

“Nhấn kết nối, Bật thay đổi” - lan tỏa tinh thần học hỏi và sáng tạo

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi” (Plug in to Evolution) - sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” (Global Gateway) của Liên minh châu Âu.

Chiến dịch hướng đến phát triển kỹ năng, chuyển đổi xanh và hợp tác bền vững, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào hành trình đổi mới vì tương lai chung.

Lịch trình các hoạt động chính

Ngày hội Giáo dục Châu Âu tại TP.HCM: 9h00-13h00, ngày 1/11/2025, Trung tâm GEM (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).

Ngày hội Giáo dục Châu Âu tại Hà Nội: 9h00-13h00, ngày 2/11/2025, Trung tâm The One (2 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm).

Ngày Erasmus+ và Horizon Europe: 8h30-17h00, ngày 3/11/2025, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (05 Từ Hoa, quận Tây Hồ).

Thúc đẩy quan hệ đối tác giáo dục EU - Việt Nam

Hiện có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài.

Thông qua các chương trình như Erasmus+, hàng nghìn sinh viên và giảng viên Việt Nam đã có cơ hội học tập, nghiên cứu và trao đổi văn hóa tại châu Âu.

Trong năm vừa qua, hơn 100 trường đại học từ Việt Nam và châu Âu đã cùng gặp gỡ tại Hà Nội để thảo luận hướng hợp tác về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giảng dạy. Hiện Việt Nam có hơn 430 chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trong đó một nửa là với các đối tác châu Âu - minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai bên.