Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Ký túc xá THPT chuyên Quốc học Huế lấp lánh yêu thương giữa mùa nước lụt

Ý Lê - Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Giữa mùa mưa lũ ở Huế, ký túc xá Trường THPT chuyên Quốc học vẫn ngập tràn tiếng cười, ánh đèn và tình yêu thương. Với tinh thần lạc quan và đoàn kết, học sinh nội trú đã đi qua những ngày đối phó với nước lụt với những quan tâm, san sẻ ấm áp và tinh thần hóm hỉnh, lạc quan.

Những ngày qua, TP. Huế trải qua mùa mưa lũ với mức lụt lịch sử. Nhưng ở ký túc xá trường THPT chuyên Quốc học Huế, không khí vẫn ấm áp, các bạn học sinh luôn cảm thấy an toàn và đầy ắp tiếng cười. Với tinh thần lạc quan và đoàn kết, học sinh nội trú đã cùng nhau sẻ chia từng bữa ăn, nụ cười và niềm tin.

Điện sáng cả ngày, wifi vẫn mạnh như tình đoàn kết và mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Căng tin ký túc xá hoạt động 24/24h, đảm bảo mọi bữa ăn luôn đầy đủ và ấm bụng - bất kể sáng, trưa, tối, khuya, gần sáng, chỉ cần bạn đói là có đồ ăn ngay. Chú bảo vệ vẫn túc trực xuyên đêm, tay cầm đèn pin, miệng luôn nở nụ cười hiền, canh giấc ngủ yên bình cho ký túc xá giữa mưa gió.

qhh-1.jpg
qhh.jpg
Không khí ký túc xá với tinh thần lạc quan và đoàn kết của học sinh nội trú.

Trong ký túc xá, tiếng cười rộn ràng khắp hành lang, những meme “lụt nhưng chill” tràn ngập nhóm chat và mùi mì tôm thơm phức lan khắp phòng. Không chỉ tự lo cho mình, các bạn còn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, cô chú cán bộ, cùng các đoàn tình nguyện đã không ngại mưa gió, liên tục mang lương thực và nhu yếu phẩm đến hỗ trợ. Từng gói mì, hộp sữa, trái cây, bánh, tất cả chứa đựng biết bao tình thương và sự quan tâm.

qhh-3.jpg
qh5.jpg
Những gói mì, hộp sữa được các đoàn thiện nguyện tiếp ứng cùng nhu yếu phẩm cho
học sinh nội trú trong những ngày mưa lũ.

Dù mùa lụt mang đến nhiều khó khăn, bên trong ký túc xá Quốc học, ánh đèn vẫn sáng, cơm vẫn ngon và lòng người vẫn ấm. Hơn hết, tình yêu thương, tinh thần sẻ chia và nụ cười lạc quan của học trò Quốc học chính là nguồn năng lượng đẹp nhất giữa mùa mưa bão.

bia.jpg
Ý Lê - Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế
#ký túc xá Trường THPT Chuyên Quốc Học #lượng mưa Huế #mưa lịch sử #kỷ lục mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục