Ký túc xá THPT chuyên Quốc học Huế lấp lánh yêu thương giữa mùa nước lụt

HHTO - Giữa mùa mưa lũ ở Huế, ký túc xá Trường THPT chuyên Quốc học vẫn ngập tràn tiếng cười, ánh đèn và tình yêu thương. Với tinh thần lạc quan và đoàn kết, học sinh nội trú đã đi qua những ngày đối phó với nước lụt với những quan tâm, san sẻ ấm áp và tinh thần hóm hỉnh, lạc quan.

Những ngày qua, TP. Huế trải qua mùa mưa lũ với mức lụt lịch sử. Nhưng ở ký túc xá trường THPT chuyên Quốc học Huế, không khí vẫn ấm áp, các bạn học sinh luôn cảm thấy an toàn và đầy ắp tiếng cười. Với tinh thần lạc quan và đoàn kết, học sinh nội trú đã cùng nhau sẻ chia từng bữa ăn, nụ cười và niềm tin.

Điện sáng cả ngày, wifi vẫn mạnh như tình đoàn kết và mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Căng tin ký túc xá hoạt động 24/24h, đảm bảo mọi bữa ăn luôn đầy đủ và ấm bụng - bất kể sáng, trưa, tối, khuya, gần sáng, chỉ cần bạn đói là có đồ ăn ngay. Chú bảo vệ vẫn túc trực xuyên đêm, tay cầm đèn pin, miệng luôn nở nụ cười hiền, canh giấc ngủ yên bình cho ký túc xá giữa mưa gió.

Không khí ký túc xá với tinh thần lạc quan và đoàn kết của học sinh nội trú.

Trong ký túc xá, tiếng cười rộn ràng khắp hành lang, những meme “lụt nhưng chill” tràn ngập nhóm chat và mùi mì tôm thơm phức lan khắp phòng. Không chỉ tự lo cho mình, các bạn còn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, cô chú cán bộ, cùng các đoàn tình nguyện đã không ngại mưa gió, liên tục mang lương thực và nhu yếu phẩm đến hỗ trợ. Từng gói mì, hộp sữa, trái cây, bánh, tất cả chứa đựng biết bao tình thương và sự quan tâm.

Những gói mì, hộp sữa được các đoàn thiện nguyện tiếp ứng cùng nhu yếu phẩm cho

học sinh nội trú trong những ngày mưa lũ.

Dù mùa lụt mang đến nhiều khó khăn, bên trong ký túc xá Quốc học, ánh đèn vẫn sáng, cơm vẫn ngon và lòng người vẫn ấm. Hơn hết, tình yêu thương, tinh thần sẻ chia và nụ cười lạc quan của học trò Quốc học chính là nguồn năng lượng đẹp nhất giữa mùa mưa bão.