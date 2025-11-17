Huế chìm trong nước, còi hú cảnh báo vang khắp thành phố

TPO - Thành phố Huế tiếp tục hứng chịu đợt lũ thứ tư kể từ cuối tháng 10, nhiều khu vực đô thị và vùng thấp trũng bị ngập sâu, giao thông chia cắt và sạt lở đất xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi. Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai trên toàn thành phố đã đồng loạt kích hoạt.

VIDEO: Mưa xối xả﻿ kéo dài, Huế hứng chịu thêm đợt lũ lụt mới.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, từ tối 15/11 đến sáng nay, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to, lượng mưa đồng bằng từ 100 - 200 mm, vùng núi 400 - 550 mm; riêng tại xã vùng núi Bình Điền ghi nhận 605 mm và vùng Hồng Thái (huyện A Lưới cũ) lên đến 612 mm.

Tuyến Quốc lộ 49 qua vùng núi A Lưới bị sạt lở đất, ảnh hưởng giao thông đi lại.

Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng nhanh. Nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vào lúc 10h sáng 17/11 lên mức 2,81 m, vượt báo động 2 là 0,81 m; lũ sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,89 m, vượt báo động là 0,39 m.

Dự báo từ ngày 17 đến rạng sáng 19/11, tại TP Huế tiếp tục có mưa đặc biệt to, với tổng lượng mưa đồng bằng từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Tổng lượng mưa cả đợt đến hết ngày 19/11 có thể lên tới 600 mm ở đồng bằng và 800 mm ở vùng núi, nguy cơ gây ngập sâu tương tự đợt lũ thứ hai xảy ra ngày 3/11.

Khu vực Đập Đá nối thông giữa hai tuyến đường Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi thuộc trung tâm TP Huế bị ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV, mưa rất lớn cùng với lũ dâng cao kéo theo tình trạng ngập úng ở nhiều khu vực đô thị như An Cựu, Thuận Hoá, Ngô Đức Kế, Thánh Gióng, Phú Xuân, Phú Bài với mực nước từ 0,3 - 0,5 m. Các vùng thấp trũng của xã Quảng Điền, phường Hóa Châu cũng chịu ngập lụt tương tự.

Khu vực phường Hóa Châu - một địa bàn thấp trũng ở Huế bị ngập nặng trong sáng 17/11.

Tuyến Quốc lộ 49B bị ngập nhiều đoạn ở mức từ 0,2 - 0,5 m, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức đặt biển cảnh báo, rào chắn cấm xe cộ lưu thông. Cầu Phú Mậu (xã miền núi Khe Tre) bị xói lở phần mố buộc phải phong tỏa, cấm phương tiện qua lại. Tuyến đường qua khu vực Vỹ Dạ - Đập Đá ngập sâu đến 0,7 m. Một số tuyến đường tỉnh tại Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, Hương Thủy Hương Trà cũng bị ngập, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Tại các vùng hạ du sông Ô Lâu, Truồi, Bù Lu, sông Bồ, sông Hương gồm Phong Điền, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Thuận An, Hương Trà, Vỹ Dạ, An Cựu… có mức ngập được dự báo từ 0,5 - 1,5 m.

Đường Hồ Chí Minh qua vùng núi A Lưới bị ngập từ 0,4 - 0,5 m.

Vùng núi A Lưới xảy ra tình trạng sạt lở đất, hiện có 47 hộ (132 nhân khẩu) buộc phải di dời xen ghép; đường Hồ Chí Minh qua A Lưới ngập từ 0,4 - 0,5 m và xuất hiện 5 điểm sạt lở. Tuyến Quốc lộ 49 đoạn trung tâm Huế đến Bốt Đỏ có điểm sạt trượt gây cản trở giao thông. Nguy cơ sạt lở tiếp tục được cảnh báo tại các xã Nam Đông, Khe Tre, Bình Điền, cùng với các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân và tuyến đường công vụ lên đỉnh Bạch Mã.

Khu vực ven sông Như Ý - một chi lưu của sông Hương thuộc phường Vỹ Dạ, trong tình trạng ngập lụt. Đây là lần thứ tư, khu vực này hứng chịu lũ lụt nặng.

Đến trưa nay, 3 hồ thủy điện, thủy lợi Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch vẫn đang vận hành an toàn, duy trì mức nước dưới mực nước dâng bình thường; lưu lượng điều tiết tăng mạnh từ khuya 16/11 để tăng dung tích phòng lũ. Các hồ thủy lợi đạt 80 - 90% dung tích và đã kích hoạt phương án ứng phó.

Nước lũ mấp mé thân cầu Vân Dương, phường Vỹ Dạ, Huế.

TP Huế hiện duy trì hệ thống thông tin liên lạc, vận hành tổng đài 112, IOC và hệ thống cảnh báo trên ứng dụng Hue-S. 40 xã, phường tăng cường công tác trực ban 24/24 để ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Toàn bộ 1.049 tàu thuyền với hơn 7.200 lao động hiện đã về nơi neo đậu an toàn. Chính quyền các địa phương ven biển, đầm phá được yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền, chòi canh khi có gió mạnh, sóng lớn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do mưa lớn tiếp tục kéo dài đến sau ngày 19/11, nhiều vùng vẫn đối mặt nguy cơ tiếp tục ngập sâu, sạt lở; người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực ngầm tràn, vùng trũng, các tuyến đường đang phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh lũ lụt lần thứ tư liên tiếp bủa vây TP Huế chỉ trong chưa đầy một tháng: