Xót xa khoảnh khắc xe tải và tài xế bị lũ cuốn mất tích

TPO - Một clip của người dân đã ghi lại khoảnh khắc xe tải và tài xế bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi cố vượt qua cầu tràn xã La Lay (Quảng Trị).

Khoảnh khắc xe tải và tài xế bị nước lũ nhấn chìm.

Sự việc xảy ra vào trưa 17/11/2025, tại cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay). Xe tải mang biển kiểm soát 75H-00713 do anh Nguyễn Văn Thành (SN 1977, trú phường Ba Đồn, Quảng Trị) điều khiển đã cố tình vượt qua barie cảnh báo trong lúc nước lũ đang cuồn cuộn chảy.

Mực nước tại cầu tràn thời điểm đó cao khoảng 50–60 cm, dòng chảy mạnh. Khi xe đến giữa cầu, phần cabin lập tức bị dòng nước xiết cuốn rời khỏi thùng xe. Tài xế kịp leo lên phần thùng còn mắc lại trên mặt cầu để chờ ứng cứu.

Xe tải bị nước lũ nhấn chìm.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, vào khoảng 12h25, toàn bộ xe bị nước lũ cuốn trôi và bị nhấn chìm cách đó khoảng 10 m. Thời điểm đó anh Thành đang bám vào thùng xe phía sau, khi xe chuẩn bị lật, anh đã nhảy ra khỏi xe và bị nước lũ chảy xiết nhấn chìm ngay sau đó.

Hiện Bộ đội Biên phòng Đồn La Lay đang duy trì 3 tổ chốt với 6 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cầu tràn để ngăn người dân qua lại vùng nguy hiểm, đồng thời huy động 2 tổ công tác (7 cán bộ, chiến sĩ) phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích.