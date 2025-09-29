Mưa lốc làm 2 người tử vong, 9 người bị thương ở Hưng Yên

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), trưa 29/9, trên địa bàn một số khu vực ở tỉnh Hưng Yên đã có mưa và gió lốc mạnh. Tại xã Thái Thụy, có 2 người tử vong và một số người bị thương.

Theo ghi nhận, trong ngày hôm qua đến trưa nay (29/9), trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa to, gió lớn khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu và lúa chuẩn bị thu hoạch bị gãy, đổ, ngập úng.

Đặc biệt tại xã Thái Thụy, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 29/9, tại thôn Mai Diêm và An Lệnh (xã Thái Thụy) đã xuất hiện giông lốc khiến 2 người tử vong và 9 người bị thương.

Hiện trường nhà bị tốc mái tại xã Thái Thụy (Hưng Yên)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy (Hưng Yên) đã xác nhận sự việc và cho biết, địa phương đang huy động tất cả các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả giông lốc; cùng với đó triển khai thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng và bị thương.

Trong trưa và đầu giờ chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cùng một số sở, ngành của tỉnh đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi các gia đình bị nạn, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả.

Hiện trường tại xã Thái Thụy cho thấy, vào trưa nay, gió lốc tạo thành vùng xoáy đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ hư hại, đổ cột điện; giông lốc cũng làm cây cối đổ, gẫy ra đường và có thể bất ngờ đè quật vào người đi lại bên dưới.