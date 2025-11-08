Hà Nội kiểm tra các điểm đỗ xe, văn phòng nhà xe trên các tuyến phố

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải lập kế hoạch kiểm tra các điểm đỗ xe, văn phòng các nhà xe, doanh nghiệp (DN) vận tải trên các tuyến phố. Kế hoạch được triển khai đồng bộ từ nay đến cuối năm nhằm lập lại trật tự giao thông trên nhiều tuyến phố.

Cụ thể, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra tại các bãi đỗ xe, khu vực văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; chấn chỉnh, lập biên bản xử lý các địa điểm, vị trí và đơn vị vi phạm.

Sở Xây dựng cho biết, theo quy định về hoạt động vận tải hiện nay, các DN vận tải, nhà xe hoạt động trên lĩnh vực vận tải hành khách không sử dụng địa điểm văn phòng làm nơi tập kết hàng hóa, đón, trả khách sai quy định, không bán vé, không nhận đặt chỗ cho hành khách dưới mọi hình thức...

Xe khách dừng đỗ trên đường và trung chuyển hàng trên phố Trần Vỹ, Hà Nội thời gian qua.

Ngoài nội dung trên, các tổ công tác của Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với đơn vị quản lý bến xe, tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra về điều kiện phương tiện kinh doanh vận tải và người lái xe trước khi xuất bến; thống kê hệ số khách, số chuyến trong tháng theo đăng ký...

Lập biên bản vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính, hoặc làm cơ sở yêu cầu đơn vị khai thác bến xe từ chối phục vụ, thanh lý hợp đồng đối với đơn vị vận tải vi phạm các quy định.

Trước đó, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội có công văn đề nghị Sở Xây dựng và Công an thành phố kiểm tra, rà soát hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là quy định về thời gian làm việc của lái xe.