Từ 18/11 khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng vé 'một chạm'

TPO - Từ ngày 18/11, tất cả hành khách di chuyển trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng hệ thống cổng soát bằng mã QR (vé định danh, xác thực điện tử sinh trắc học). Các loại thẻ vé cũ hoặc khách phải xếp hàng mua vé sẽ không còn phù hợp.

Cụ thể, Công ty Hanoi Metro (đơn vị khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông) cho biết, để sử dụng hình thức thanh toán này, hành khách cần tải phần mềm (app) “Hà Nội Metro” xuống thiết bị cầm tay và đăng ký, sau đó mỗi lần đi tàu hành khách chỉ cần mở ứng dụng có mã QR để quét qua cửa kiểm soát là đi tàu.

“Hình thức này loại bỏ hoàn toàn việc dùng thẻ, vé cứng hoặc người dân phải xếp hàng, mua vé đi qua các cổng kiểm soát như lâu nay” - Công ty Hanoi Metro thông tin.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, Công ty Hanoi Metro cho biết, từ ngày 18/11, hành khách sử dụng điện thoại tải và cài đặt App Hà Nội Metro sẽ nhận được một QR code vé lượt trên App để sử dụng đi qua cổng soát vé.

Hành khách không có điện thoại thông minh để cài App Hà Nội Metro sẽ mua vé lượt tại quầy vé và được cấp tem vé QR Code để sử dụng qua cổng soát vé (vé QR Code chỉ cấp một lần khi mua vé).

Từ 18/11 khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông không phải sử dụng vé cứng và xếp hàng mua vé.

Đối với hành khách trên 60 tuổi được miễn phí vé theo chính sách của thành phố sẽ sử dụng Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để qua cổng soát vé hoặc tải App Hà Nội Metro và tiến hành định danh để nhận vé miễn phí trên App Hà Nội Metro.

Đối với hành khách đã mua và đang sử dụng vé điện tử do Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội phát hành thí điểm (thẻ vé ảo thí điểm), hành khách đến quầy bán vé để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp vé điện tử chuyển đổi với loại vé, giá vé, thời hạn sử dụng tương đương để sử dụng trên Hệ thống mới nâng cấp một cách thuận tiện trong thời hạn hiệu lực của Thẻ vé ảo thí điểm.

Trước khi triển khai trên toàn tuyến, từ ngày 20/8 đến nay, Hà Nội Metro đã triển khai thử nghiệm thanh toán bằng mã QR bằng hệ thống định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân với gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt hành khách sử dụng.