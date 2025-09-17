Hà Nội đề xuất thực hiện dự án đường kết nối Vành đai 4 và Vành đai 5

TPO - HĐND thành phố sẽ xem xét, thống nhất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho biết, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) HĐND thành phố dự kiến tổ chức ngày 23/9 để xem xét 26 nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra tháng 7/2025.

Theo đó, tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án gồm: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Hà Nội.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 thuộc địa phận thành phố Hà Nội với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Ảnh minh họa

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số biện pháp ngừng cấp điện, nước đối với công trình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng; Nghị quyết quy định về mức xử phạt vi phạm trong phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết quy định mức đồng chi trả của người dân trong cấp cứu ngoại viện...

Đặc biệt, kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024.