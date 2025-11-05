Biển quảng cáo 'bịt' mặt nhiều cầu vượt đi bộ tại Hà Nội

Năm 2017 UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định giao cho một doanh nghiệp (DN) tư nhân có tên là Công ty CP Vinasing xây dựng hạ tầng công cộng là nhà vệ sinh, ghế đá, cây nước để phục vụ người dân trên nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm. Đổi lại, DN được treo biển quảng cáo trên các cầu vượt đi bộ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, một số hạng mục, công trình do doanh nghiệp thực hiện chỉ đưa vào sử dụng một thời gian thì hư hỏng, có nhà vệ sinh không thể sử dụng được.

Cho ý kiến về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO - đơn vị tiếp nhận và quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng của dự án) xác nhận, sau một thời gian đưa vào sử dụng nhiều nhà vệ sinh trong dự án đã hư hỏng, sửa chữa nhiều lần. Nguyên nhân hư hỏng được đại diện URENCO cho biết, các nhà vệ sinh nằm ngoài trời nhưng vì khung, cột, mái che làm bằng thép thông thường, không phải là thép không gỉ, nên sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.

Còn đại diện Công ty CP Vinasing cho biết, là do công tác quản lý, duy tu các nhà vệ sinh chưa được phù hợp (một bên đầu tư, lắp đặt; một bên quản lý, sử dụng) nên các nhà vệ sinh trong dự án nhanh xuống cấp.