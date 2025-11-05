Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Biển quảng cáo 'bịt' mặt nhiều cầu vượt đi bộ tại Hà Nội

Nhóm Phóng viên

TPO - Nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ - những công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước để phục vụ giao thông, nay bị biến thành giá đỡ quảng cáo, che khuất tầm nhìn và làm mất mỹ quan đô thị.

tp-2.jpg
Sau nhiều năm được thành phố Hà Nội giao cho Sở Xây dựng đầu tư bằng tiền ngân sách, đến nay trên địa bàn đã có khoảng 50 cầu vượt dành cho người đi bộ được hoàn thành.
﻿Cầu có thiết kế phục vụ người đi bộ, hai bên cầu là bờ lan can ô thoáng, việc này giúp người đi bộ dễ quan sát, giảm nguy cơ mất an ninh trật tự... Nhưng hiện nay, phần lớn cầu dành cho người đi bộ tại Hà Nội bị biến thành giá đỡ quảng cáo, bị tấm biển quảng cáo che kín hai bên lan can cầu .
tp-3.jpg
Nội dung trên biển quảng cáo tại các cầu vượt đi bộ giới thiệu chủ yếu là các sản phẩm thuốc tân dược, bất động sản, thiết bị điện tử...
tp-5.jpg
Về đêm, các biển quảng cáo này còn sáng rực. Ánh sáng, hình ảnh quảng cáo rọi trực tiếp vào người đi đường.
tp-9-9639.jpg
Tại cầu vượt đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh, biển quảng cáo lắp đặt hai bên để giới thiệu sản phẩm thuốc cho một hãng tân dược.
tp-4.jpg
Hai thành lan can cầu vượt đi bộ khu vực gần nút giao Ngọc Hồi - Pháp Vân - Giải Phóng cũng đang treo biển quảng cáo thuốc tân dược.
tp-6.jpg
Cầu vượt tại nút giao Cổ Linh đang quảng cáo cho một sàn bất động sản.
tp-7.jpg
Quảng cáo treo kín hai bên cầu vượt đi bộ trên đường Nguyễn Trãi đoạn trước Đại học KHXH&NV Hà Nội
tp-8.jpg
Hiện hàng chục cầu vượt đã được xây dựng trên các tuyến đường lớn như: Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Chùa Bộc - Thái Hà, Giải Phóng - Ngọc Hồi, Trần Khánh Dư - Yên Phụ, Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Giảng Võ - Láng Hạ... hai bên thành cầu đều treo kín biển quảng cáo.

Năm 2017 UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định giao cho một doanh nghiệp (DN) tư nhân có tên là Công ty CP Vinasing xây dựng hạ tầng công cộng là nhà vệ sinh, ghế đá, cây nước để phục vụ người dân trên nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm. Đổi lại, DN được treo biển quảng cáo trên các cầu vượt đi bộ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, một số hạng mục, công trình do doanh nghiệp thực hiện chỉ đưa vào sử dụng một thời gian thì hư hỏng, có nhà vệ sinh không thể sử dụng được.

Cho ý kiến về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO - đơn vị tiếp nhận và quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng của dự án) xác nhận, sau một thời gian đưa vào sử dụng nhiều nhà vệ sinh trong dự án đã hư hỏng, sửa chữa nhiều lần. Nguyên nhân hư hỏng được đại diện URENCO cho biết, các nhà vệ sinh nằm ngoài trời nhưng vì khung, cột, mái che làm bằng thép thông thường, không phải là thép không gỉ, nên sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị hoen gỉ, xuống cấp trầm trọng.

Còn đại diện Công ty CP Vinasing cho biết, là do công tác quản lý, duy tu các nhà vệ sinh chưa được phù hợp (một bên đầu tư, lắp đặt; một bên quản lý, sử dụng) nên các nhà vệ sinh trong dự án nhanh xuống cấp.

Nhóm Phóng viên
#quảng cáo #biển quảng cáo #quảng cáo cầu vượt #dự án đổi quảng cáo lấy nhà vệ sinh #vinasing

