Xử lý 100% các điểm đen tai nạn giao thông

TP - Bằng các giải pháp cải tạo hạ tầng, tổ chức phân luồng, điều tiết lại giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao thông trong 6 tháng đầu năm Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Hà Nội đã xử lý được 7/33 điểm ùn tắc, với các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đã xử lý được 5/5 (đạt 100%).

55 nghìn phương tiện được đăng ký mới

Đại diện liên ngành Công an - Sở GTVT Hà Nội (hai cơ quan thường trực của Ban ATGT TP Hà Nội) cho biết, trong các tháng đầu năm liên ngành đã bám sát các chủ đề của Năm an toàn giao thông 2024 của TP Hà Nội với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn ”; cùng với đó cơ quan thường trực cũng phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông năm 2024 và đến nay đã thực hiện được một số kết quả nổi bật.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự, ATGT, Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Thanh tra giao thông (TTGT) và huy động các lực lượng tại các quận, huyện tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa và bố trí lực lượng tại các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc giao thông, các vị trí có mật độ phương tiện giao thông lớn để đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, an toàn...

Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao: Sở GTVT đã duy tu, sửa chữa, duy trì bảo dưỡng 1.304 tuyến đường, hơn 500 cầu; lắp đặt, nâng cấp 607 nút đèn tín hiệu giao thông; tổ chức phân luồng, lên phương án kết nối giữa các tuyến buýt với hai tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào sử dụng là Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy…

“Những công việc này đã giúp cho liên ngành thành phố giải quyết được 7/33 điểm ùn tắc giờ cao điểm; giải quyết 5/5 (100%) điểm đen về TNGT”, đại diện Ban ATGT TP Hà Nội đề cập rõ hai kết quả nổi bật.

Với công tác công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, Phòng CSGT Hà Nội (PC08) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, PC08 Hà Nội đã làm thủ tục đăng ký mới và đổi biển cho 55.085 phương tiện, trong đó có 33.817 ô tô và 20.828 mô tô, xe máy điện. Tổng số phương tiện giao thông, Phòng CSGT Hà Nội đang quản lý tính đến tháng 6 là 8,1 triệu xe, trong đó hơn 1,1 triệu là ô tô; 6,9 triệu là mô tô - xe máy điện.

Cao điểm đi lại dịp Quốc khánh 2/9 và cuối năm

Kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, trong 6 tháng, các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động (Công an thành phố) và Thanh tra giao thông (Sở GTVT Hà Nội) đã kiểm tra xử lý 176.036 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 342 tỷ đồng; tạm giữ 47.364 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 28.180 trường hợp.

Tuy nhiên với tình hình TNGT, đại diện liên ngành cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố xảy ra: 805 vụ tai nạn giao thông làm 339 người chết, 688 người bị thương, so sánh với cùng thời kỳ năm ngoái đã tăng 227 vụ (39%), tăng 08 người chết (2,4%), tăng 301 người bị thương (77,%)…

Đánh giá về tình tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban ATGT TP Hà Nội cho rằng, tuy đạt các kết quả nổi bật đã thống kê ở trên, nhưng tình hình trật tự, ATGT thành phố vẫn tiềm ẩn những diến biến phức tạp.

“TNGT vẫn tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thời gian cao điểm trong ngày rất lớn, nhất là trên các tuyến đường, trục giao thông chính ra, vào thành phố; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế...” Ban ATGT TP Hà Nội thông tin.

Từ thực tế này, trong các tháng từ giờ đến cuối năm, Ban ATGT TP Hà Nội cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Thành phố về công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn; đặc biệt tập trung triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận tiện, an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024; các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng khác diễn ra trên địa bàn thành phố; dịp cao điểm đi lại cuối năm 2024…