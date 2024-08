Chủ động phối hợp chống ùn tắc tại 112 vị trí, bảo đảm trật tự giao thông

TP - Cùng với công tác thanh tra chuyên ngành, trong các tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt đã chủ động điều tiết, giảm ùn tắc tại 112 vị trí đang là điểm nóng giao thông lâu nay.

Số vụ kiểm tra, xử lý tăng hơn 10%

Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, 7 tháng đầu năm, Thanh tra giao thông (TTGT) đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và triển khai đến các đơn vị nghiệp vụ, các đội địa bàn. Cùng với đó, Thanh tra giao thông đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong đó, Thanh tra giao thông đã làm tốt công tác thanh tra hành chính, thanh tra công vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng lực lượng Thanh tra Sở GTVT ngày càng tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc của thành phố, Sở GTVT Hà Nội giao.

Với công tác phân luồng, tổ chức và hướng dẫn giao thông, Thanh tra Sở GTVT đã chủ động và phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự (Công an thành phố) và công an các quận huyện để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phân luồng chống ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm (sáng, chiều) và giải quyết các sự cố về giao thông trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Cụ thể, trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thanh tra giao thông đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 112 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, trong đó có khu vực các bến xe khách, các khu vực cửa ngõ lớn ra, vào Thành phố, công trường dự án thi công công trình trọng điểm. Tổng cộng đã huy động 224 lượt người/ngày trực để duy trì, đảm bảo giao thông tại các vị trí này.

Trong 7 tháng đầu năm, Thanh tra Sở GTVT đã chủ động xây dựng 28 kế hoạch phương án triển khai các nhiệm vụ chính trị được thành phố, Sở GTVT Hà Nội giao. Trong đó công tác bố trí lực lượng phối hợp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố được đặc biệt quan tâm, như; Bố trí lực lượng chống ùn tắc giao thông; duy trì công tác phối hợp với các phòng, ban chức năng trực thuộc Sở, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nắm bắt tình hình về trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các điểm nút giao thông, khu vực, tuyến đường có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở phương án giải quyết, ứng trực trong khung giờ cao điểm để sẵn sàng giải quyết các sự cố giao thông xảy ra…

Với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, trong 7 tháng đầu năm đã lập biên bản vi phạm hành chính 11.384 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 34,4 tỷ đồng, tạm giữ 107 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn 1.033 trường hợp. So với cùng kỳ năm trước số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 10,54%.

Đặc biệt, lãnh đạo Thanh tra Sở đang tập trung chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT trực thuộc khai thác dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là chuyên đề phát huy hiệu quả trong kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT Hà Nội trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Triển khai nhiều kế hoạch cao điểm cuối năm

Với các nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2024, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố, Sở GTVT Hà Nội để yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, đội địa bàn triển khai nhiều nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm để đảm bảo trật tự, ATGT trên đường, đặc biệt là các dịp cao điểm như Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10), Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2025…

Cụ thể, từ tháng 8, Thanh tra giao thông triển khai thực hiện quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông đối với các đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường (phố) để trông giữ phương tiện giao thông.

Thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, đề xuất Sở Giao thông vận tải Hà Nội ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách (xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe tuyến cố định) đối với các đơn vị được Sở GTVT Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh vận tải.

Tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trông giữ phương tiện tại các điểm trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố theo kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Thanh tra Sở với phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố; phối hợp Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo tật tự an toàn giao thông tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm tại các công trường, công trình thi công thực hiện các dự án có hoạt động vận chuyển vật tư, vật liệu, bùn, đất thải gây mất VSMT giao thông trên địa bàn thành phố.

Tập trung thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiến hành kiểm tra, xử lý các bến khách, bến hàng hóa trên địa bàn thành phố theo quy định. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.