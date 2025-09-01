Chuyện cảm động ở con phố nơi hàng trăm nghệ sĩ tập kết diễu hành

TPO - Buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm 2/9 để lại khoảnh khắc đẹp giữa các khối diễu hành và nhân dân. Đó là khoảnh khắc những người không quen biết xích lại gần nhau bởi tình yêu nước thiêng liêng, nghĩa đồng bào ấm áp.

Người dân trắng đêm chuẩn bị đồ ăn, nước uống

Trong đội hình diễu hành có sự góp mặt của khối Báo chí Cách mạng Việt Nam với gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên. MC Thu Hà, gương mặt quen thuộc của VTV, vinh dự góp mặt.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, Thu Hà cho biết hành trình chưa đầy một tháng tuy ngắn nhưng lại đong đầy trải nghiệm: “Có những buổi tập nắng cháy da, cũng có những hôm mưa dông bất chợt. Nhiều đồng nghiệp vừa tập xong lại tất tả chạy sang Gia Lâm tác nghiệp rồi quay ngược về để kịp buổi tập chiều…Với nghề báo, ai cũng bận rộn, cá tính và nhiều nguyên tắc riêng, nên thật hiếm khi có dịp gần 200 con người đồng lòng, gắn kết thành một khối thống nhất, đều đặn từng bước đi, từng nhịp vung tay”, nữ MC cho hay.

MC Thu Hà được người dân hỗ trợ, dành tình cảm.

Theo Thu Hà, điều khiến cô và các đồng nghiệp xúc động nhất chính là tình cảm của người dân dành cho đoàn diễu hành: “Mỗi bước chân đi qua đều có cánh tay vẫy chào, lời động viên ‘đẹp lắm’, ‘đi đều lắm’, ‘cố lên nhé’. Đó không chỉ là sự cổ vũ, mà còn là niềm tin, tình cảm của bà con gửi gắm nơi các nhà báo mà chúng mình vinh dự đại diện hôm nay”.

Đặc biệt, kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày hợp luyện chính là sự sẻ chia mộc mạc, ấm áp từ người dân Thủ đô. Tập kết trên phố Quán Thánh, Thu Hà kể lại: “Buổi tập nào cũng có cô Bé bún đậu mang trà đá, trứng luộc, hoa quả ra mời miễn phí. Riêng hôm tổng duyệt, cô chuẩn bị tới 20 bình nước lớn, hàng trăm quả trứng, mấy chục cân ổi, dưa vàng, củ đậu… và tất cả đều được phát hết. Đồ ăn trong lúc nghỉ chân lại ngon vô cùng”.

Khoảnh khắc ấm áp giữa người dân và nghệ sĩ.

Thi thoảng vẫn còn bước chân chưa thật nhịp nhàng, MC Thu Hà khẳng định tập thể Khối Báo chí Cách mạng sẽ nỗ lực hết mình: “Chúng tôi hứa cố hết sức mình để xứng đáng với hành trình 80 năm độc lập, 100 năm báo chí cách mạng mà cha ông đã tin tưởng gửi trao”.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, quán bún đậu mà MC Thu Hà nhắc đến mở cửa từ 3h sáng. Những mẹt trứng, bình nước được xếp ngay ngắn từ khi mặt trời chưa lên. Quán không có nhân viên phục vụ, chủ yếu là người thân trong gia đình chuẩn bị đồ ăn. Họ rất nhiệt tình với nghệ sĩ và cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Điều giản dị

Trong những ngày tập luyện chuẩn bị cho lễ trọng đại của đất nước, ca sĩ Trang Pháp cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi được đồng hành cùng đông đảo nghệ sĩ và khán giả hòa trong không khí sự kiện.

“Tôi cùng anh chị em nghệ sĩ đều cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của quý vị khán giả. Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt cùng khán giả cùng hòa chung một nhịp đập, một trái tim hướng về quê hương. Đó là điều khiến tôi xúc động và hạnh phúc”, Trang Pháp chia sẻ với Tiền Phong trong buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ca sĩ Trang Pháp có mặt trong đội hình khối văn hóa - thể thao.

Những ngày luyện tập ở Quán Thánh, Trang Pháp ấm lòng vì tình cảm của người dân địa phương. Ngày sơ duyệt, khi mặc áo dài trắng, vì di chuyển nhiều nên trang phục của cô bị nhăn. Đang loay hoay tìm chỗ ủi đồ, cô tình cờ gặp hai người phụ nữ sống gần đó.

“Các cô mời tôi lên nhà, tận tình lấy bàn ủi. Tôi ngại làm phiền nên xin tự ủi, nhưng các cô vẫn kiên nhẫn chỉ cho tôi cách làm sao cho áo dài phẳng phiu, chỉn chu mới yên tâm để tôi đi. Chính những điều giản dị nhỏ bé ấy đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc nét đẹp của con người Việt Nam”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Một kỷ niệm khác là khi Trang Pháp cần mua thêm vải để may túi đựng vật dụng. Lúc ấy, trời đã tối và việc đi lại khá khó khăn. “Tôi ghé một cửa hàng may và hỏi mua vải. Chị chủ không những không lấy tiền mà còn tặng tôi 2 mét vải, nhất quyết không nhận bất kỳ chi phí nào. Tôi thực sự cảm động trước sự chân thành, mộc mạc và tấm lòng của người dân nơi đây”, Trang Pháp kể.

Diễn viên Huỳnh Lập từ TPHCM ra Hà Nội tham gia khối diễu hành, chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ ở buổi sơ duyệt tối 27/8. Sau buổi sơ duyệt, anh và diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh lạc đường. Rất nhanh, 3 bạn nữ nhận ra các nghệ sĩ và đề nghị đưa họ về điểm tập trung của khối văn hóa - thể thao. “Trời ơi, mấy bạn Hà Nội dễ thương quá”, Huỳnh Lập chia sẻ kỷ niệm ở buổi sơ duyệt.

Diễn viên Việt Hoa kể ngay buổi sơ duyệt, khi đoàn xe của khối văn hóa - thể thao đi tới đầu đường Yên Phụ - cách điểm tập kết khoảng 2 km - người dân hò reo nhiệt tình, gọi tên từng nghệ sĩ. “Tôi cảm động, cảm ơn những tình cảm từ khán giả. Mọi người cho tôi cảm giác hứng khởi, háo hức trước ngày hội lớn”, Việt Hoa nói với Tiền Phong.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.