'Làm giàu với ma 2': Không nhận ra Hoài Linh

TPO - Mùa lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, điện ảnh Việt chào đón sự trở lại của thương hiệu "Làm giàu với ma" qua phần hai mang tên "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn". Xét về tổng thể, phim vẫn hoàn thành tốt vai trò giải trí mùa lễ.

Phim xoay quanh nhóm nhân vật bất đắc dĩ gồm ông Nháy (NSƯT Hoài Linh), Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành). Họ thực hiện nhiệm vụ kỳ lạ là đưa xác nữ minh tinh Anh Thư về quê, để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Xuyên suốt hành trình, lòng tham của mỗi người trỗi dậy, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Doanh thu khả quan

Tính đến trưa 31/8, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn đạt tổng doanh thu xấp xỉ 24 tỷ đồng, bán được hơn 40.000 vé, giữ vị trí thứ hai tại phòng vé Việt Nam, xếp sau Mưa đỏ. Thành tích được xem là khả quan.

Ngay trong ngày công chiếu đầu tiên (29/8), phim đã thu về hơn 4,9 tỷ đồng, tương đương hơn 56.000 vé bán ra, đạt tổng doanh thu 13,7 tỷ đồng kể cả suất chiếu sớm. Mặc dù không thể vượt qua sức hút của Mưa đỏ, bộ phim vẫn có doanh thu ngày chiếu sớm hơn 1,8 tỷ đồng từ gần 1.841 suất chiếu - gấp đôi Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành cùng ngày.

Tính đến ngày 28/8, tức tuần công chiếu đầu tiên, Mưa đỏ chính thức vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 7 ngày, với riêng ngày đó mang về gần 23 tỷ đồng, gấp gần ba lần doanh thu ngày của Làm giàu với ma 2 (khoảng 2,7 tỷ đồng) trên số suất chiếu cao hơn.

Điều này cho thấy rõ mức độ áp đảo của Mưa đỏ nhưng cũng đặt Làm giàu với ma 2 ở vị trí thứ hai sau người dẫn đầu, vượt mặt các phim ngoại.

Kịch bản cải thiện

Phim không lạm dụng yếu tố kinh dị như phần đầu, thay vào đó là hài hành trình với các tình huống bất ngờ, nghịch cảnh và hành động nhẹ. Đạo diễn Nhật Trung có ý thức tiết chế, không để phim trôi vào lố lăng vô nghĩa. Những cảnh rượt đuổi hay đấu trí vì chiếc nhẫn kim cương đều khiến khán giả vừa bật cười vừa căng thẳng một cách duyên dáng.

Âm hưởng miền Tây được khai thác sáng màu, gần gũi, tạo nên phông nền vừa bình dị vừa ẩn chứa sự hỗn loạn mà các nhân vật phải vượt qua.

So với phần 1 (ra mắt năm 2024), phần hai rõ ràng trưởng thành hơn. Nếu phần 1 vốn quen thuộc với hài - kinh dị, kết cấu lỏng lẻo nhưng được bù đắp bằng cảm xúc gia đình giữa Tuấn Trần và Hoài Linh, thì phần 2 là bước tiến khi câu chuyện được gói gọn quanh một hành trình duy nhất, nhân vật có động cơ rõ ràng hơn, hài không bị rời rạc.

Khán giả theo hành trình chở xác vì kim cương, nhìn thấy khả năng và mâu thuẫn nội tại của từng nhân vật. Chiếc nhẫn kim cương chính là biểu tượng cho mưu toan và lòng tham, tạo ra tiếng cười có phần châm biếm sâu cay.

Dàn diễn viên lột xác

Dàn diễn viên của Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn là điểm sáng góp phần tạo nên sự thú vị cho bộ phim. Nghệ sĩ Hoài Linh đảm nhận vai ông Nháy - một người cha nghèo, vụng về, nhưng cũng đầy tham vọng. Sự biến hóa ở tuổi lão làng này cho thấy ông không ngại thể hiện hình ảnh xấu xí để phục vụ kịch bản.

Tuấn Trần chấm phá vai Minh Gọn, một chàng trai chậm phát triển với mái tóc “úp tô”, thoát khỏi hình tượng điển trai trước đây để hóa thân vào vai diễn dễ thương, ngô nghê nhưng đầy cảm xúc. Võ Tấn Phát lột xác mạnh mẽ khi trở thành phản diện tâm lý, một bước chuyển táo bạo thoát khỏi dạng vai hài quen thuộc.

Diệp Bảo Ngọc và La Thành hóa thân thành cặp vợ chồng đầy mưu mô, tăng thêm phần kịch tính cho toàn bộ hành trình.

Ngọc Xuân trong vai Anh Thư gần như biến mình thành “đạo cụ sống” xuyên suốt cả chuyến xe chở xác, đóng góp nhiều cảnh hài độc đáo dù không có thoại rõ ràng. So với vai diễn đầu tay trong Ngày xưa có một chuyện tình, "nàng Miền" đã có một vai khác lạ, gây bất ngờ.

Không nên so với 'Mưa đỏ'

Làm giàu với ma 2 vẫn tồn tại những nhược điểm dễ thấy. Nhịp phim ở một số đoạn bị kéo dài, khiến đoạn giữa trở nên chùng lại và thiếu súc tích.

Một số tình tiết như việc vận chuyển xác chết qua nhiều cảnh mà không gặp trở ngại lớn làm giảm phần kịch tính vốn đáng lẽ phải có. Phần kỹ xảo và hành động ở các cảnh quay đêm còn đơn giản, thiếu sáng và chưa thật sự bắt mắt.

Dù vậy, xét về tổng thể, phim vẫn hoàn thành tốt vai trò giải trí mùa lễ. Với tiếng cười dễ tiếp nhận và không khí đoàn viên, đây là lựa chọn phù hợp cho buổi xem phim cùng gia đình, bạn bè.

Sức bật doanh thu ban đầu của Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn dù không thể so bì với Mưa đỏ, nhưng vẫn ổn định và có tiềm năng tăng trưởng nếu khán giả đồng cảm với chất bình dân và sự phi lý sáng tạo trong câu chuyện.