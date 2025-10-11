Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước CHDCND Triều Tiên, tối 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến tham dự sự kiện, cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Cuộc duyệt binh là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10/10/1945.

Toàn cảnh buổi lễ

Đề nghị Trung Quốc dành ưu tiên cho 3 tuyến đường sắt

Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác, tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, công an.

Sáng 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến thực sự rõ nét các lĩnh vực hợp tác, từ cam kết thành kết quả, từ tiềm năng thành hiện thực, nhất là trong việc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, dành ưu tiên cao để sớm hoàn thành 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước; tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trở thành điểm sáng hợp tác mới.

Với mong muốn vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu; tuyên truyền tích cực về tình hữu nghị Việt - Trung và thành quả phát triển của mỗi nước; đề nghị Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững.