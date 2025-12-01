Hà Nội xử lý loạt xe chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông

TPO - Khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý về lỗi chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông, nhiều tài xế thừa nhận rằng biết là vi phạm song vẫn bất chấp.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) kiểm tra, xử lý các trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Sáng 1/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp điều khiển phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Điển hình, khoảng 9h, tổ công tác phát hiện ông T. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở tấm ốp nhựa theo hướng Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến và dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, nam tài xế chở hàng vượt quá quy định hơn 1 mét.

Tấm nhựa dài 2-3m chở trên xe máy.

Ông T. cho biết vừa lấy hàng ở gần đó và chở đi giao ở đường Khuất Duy Tiến. "Tôi biết việc chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn cho người đi đường. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - ông T. than tiền công chở số hàng trên được 150 nghìn đồng và không đủ để nộp phạt.

Tương tự, tài xế xe máy khác là ông D. cũng bị phát hiện khi đang điều khiển xe kéo theo xe kéo ở phía sau để chở hàng.

Nam tài xế cho biết, việc lắp đặt xe kéo ở phía sau nhằm mục đích chở "thức ăn thừa" của các hàng quán ở Hà Nội về để phục vụ chăn nuôi...

Trong thời gian ngắn, tổ công tác xử lý 8 trường hợp vi phạm.

Nhiều tài xế bị dừng kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Việt Anh - Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong quá trình xử lý các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn như việc tài xế né tránh, quay đầu bỏ chạy...

"Đối với các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn cho chính tài xế và những người xung quanh" - Trung tá Việt Anh nhấn mạnh.

Theo Trung tá Việt Anh, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời kết hợp tuyên truyền quy định về giới hạn chiều cao, chiều dài hàng hóa được phép chở để người dân nắm được.

Xe máy được "độ" thêm xe thùng phía sau để chở hàng hóa.

Phòng CSGT Hà Nội thông tin, từ ngày 20-26/11, lực lượng chức năng đã xử lý 33 trường hợp (22 xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, 6 trường hợp chở hàng "cồng kềnh", 5 trường hợp kéo theo xe khác). Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã vận động tự giác tháo dỡ, cắt bỏ 3 xe ba, bốn bánh tự sản xuất lắp ráp.