Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội xử lý loạt xe chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý về lỗi chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông, nhiều tài xế thừa nhận rằng biết là vi phạm song vẫn bất chấp.

l4.jpg
Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) kiểm tra, xử lý các trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Sáng 1/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp điều khiển phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Điển hình, khoảng 9h, tổ công tác phát hiện ông T. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở tấm ốp nhựa theo hướng Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến và dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, nam tài xế chở hàng vượt quá quy định hơn 1 mét.

l3.jpg
Tấm nhựa dài 2-3m chở trên xe máy.

Ông T. cho biết vừa lấy hàng ở gần đó và chở đi giao ở đường Khuất Duy Tiến. "Tôi biết việc chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn cho người đi đường. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - ông T. than tiền công chở số hàng trên được 150 nghìn đồng và không đủ để nộp phạt.

Tương tự, tài xế xe máy khác là ông D. cũng bị phát hiện khi đang điều khiển xe kéo theo xe kéo ở phía sau để chở hàng.

Nam tài xế cho biết, việc lắp đặt xe kéo ở phía sau nhằm mục đích chở "thức ăn thừa" của các hàng quán ở Hà Nội về để phục vụ chăn nuôi...

Trong thời gian ngắn, tổ công tác xử lý 8 trường hợp vi phạm.

l5.jpg
l2.jpg
Nhiều tài xế bị dừng kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Việt Anh - Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong quá trình xử lý các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn như việc tài xế né tránh, quay đầu bỏ chạy...

"Đối với các trường hợp vi phạm lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn cho chính tài xế và những người xung quanh" - Trung tá Việt Anh nhấn mạnh.

Theo Trung tá Việt Anh, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời kết hợp tuyên truyền quy định về giới hạn chiều cao, chiều dài hàng hóa được phép chở để người dân nắm được.

l1.jpg
Xe máy được "độ" thêm xe thùng phía sau để chở hàng hóa.

Phòng CSGT Hà Nội thông tin, từ ngày 20-26/11, lực lượng chức năng đã xử lý 33 trường hợp (22 xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, 6 trường hợp chở hàng "cồng kềnh", 5 trường hợp kéo theo xe khác). Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã vận động tự giác tháo dỡ, cắt bỏ 3 xe ba, bốn bánh tự sản xuất lắp ráp.

Thanh Hà
#An toàn giao thông Hà Nội #Xử lý xe chở hàng cồng kềnh #Tuần tra kiểm soát giao thông #Tác động của xe quá khổ #Quản lý phương tiện vận chuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục