Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội xử lý hàng loạt trường hợp lái xe sau khi rời bàn nhậu

Thanh Hà
TPO - Quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều tài xế sau khi sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

vi-pham-6.jpg
Anh T. và Q. đi uống rượu về bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Tối 28/11, nhiều tổ công tác CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận của phóng viên, chỉ riêng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai 3 tổ công tác làm nhiệm vụ trên các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Tây Giản, Đức Thắng... Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở mức "kịch khung" (trên 0,4 mg/L khí thở).

Tại đường Đức Thắng (Đông Ngạc, Hà Nội), tổ công tác phối hợp với Công an phường Đông Ngạc làm nhiệm vụ, phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

vi-pham-8.jpg
Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn cho biết "vì nhà gần nên đi xe máy về".

Điển hình, lúc 20h20, tổ công tác phát hiện tài xế xe máy BKS 29L5-244.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/L khí thở.

Làm việc với tổ công tác, tài xế thừa nhận vừa rời quán nhậu, trên đường về nhà thì bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn.

"Vì nhà gần nên tôi đi xe máy về và cũng không nghĩ là có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn" - tài xế này nói.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 trường hợp khác là anh N.H.T và anh P.N.Q vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,345 mg/L và 0,342 mg/L khí thở.

Đáng chú ý, 2 tài xế này là bạn thân đi uống rượu cùng nhau và cũng vừa rời quán nhậu ở gần đó về nhà.

vi-pham-7.jpg
Ông D. vi phạm nồng độ cồn khi đang chở vợ và cháu bé đi xe máy trên đường.

Tại 2 tổ công tác còn lại, cán bộ, chiến sĩ CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Đại úy Nguyễn Minh Đức - Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều người thừa nhận biết việc sử dụng đồ uống có cồn sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vi phạm nhưng do phải tiếp khách và nể nang bạn bè... dẫn đến không kiềm chế được bản thân.

Cá biệt có trường hợp sau khi sử dụng rượu, bia đã không còn tỉnh táo dẫn đến việc "chây ì" không hợp tác khiến lực lượng chức năng mất rất nhiều thời gian xử lý.

Đối với trường hợp người vi phạm không chấp hành hướng dẫn của tổ công tác, cán bộ, chiến sĩ sẽ tuyên truyền và xử lý nghiêm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

vi-pham-5.jpg
Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn mặc dù biết vi phạm nhưng cho rằng sau khi sử dụng rượu, bia vẫn có thể đi xe về được. Việc này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho chính bản thân tài xế và người xung quanh.
vi-pham8.jpg
Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ phương tiện.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong tối 28/11, lực lượng CSGT trên toàn thành phố kiểm soát 5.788 phương tiện, xử lý 148 trường hợp vi phạm (139 mô tô, 3 ô tô, 6 phương tiện khác), phạt tiền ước tính 860,95 triệu đồng, tạm giữ 148 phương tiện.

Thanh Hà
