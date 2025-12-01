Hà Nội Phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong nhà

TPO - Ngày 1/12, người dân tá hỏa phát hiện 2 người tử vong trong ngôi nhà ở xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc được người dân đăng tải.

Theo đó vào sáng cùng ngày, người dân xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, phát hiện bất thường tại ngôi nhà trên địa bàn thôn Cao Viên.

Khi tới kiểm tra, bên trong ngôi nhà có 2 nam giới tử vong, gần đó có kim tiêm. Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an có mặt phong tỏa khu vực ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.