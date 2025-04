Bắt Giám đốc công ty lâm nghiệp liên quan vụ gần 1.000 ha rừng bị chặt phá

TPO - Ngày 19/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ Trần Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn liên quan đến gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên bị chặt phá và hủy hoại ở huyện Lục Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn (trụ sở chính tại thôn Tân Thành, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) có dấu hiệu vi phạm trong quản lý rừng. Đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được Nhà nước giao quản lý, sử dụng hơn 1.800 ha đất lâm nghiệp. Do vậy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 11/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án này, gồm: Trần Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, cùng Kế toán trưởng và Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn.

Điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Mai Sơn được Nhà nước giao quản lý hơn 1.800 ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 1.000 ha đất có rừng tự nhiên. Trong quá trình quản lý đất rừng trên, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, công ty này đã để cho người dân chặt phá, hủy hoại và lấn chiếm trồng cây lấy gỗ (keo và bạch đàn) trái phép trên diện tích đất rừng tự nhiên.

Từ năm 2020 đến năm 2025, Trần Quang Huy với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi đo đạc, thiết lập hồ sơ, ký hợp đồng, viết phiếu thu hợp lý hóa việc giao khoán rừng trái phép cho 89 người dân với trên 110 ha nhằm thu lợi bất chính. Tính đến nay, có gần 1.000 ha đất có rừng tự nhiên đã bị người dân chặt phá hết và thay vào đó là trồng keo, bạch đàn lấy gỗ.