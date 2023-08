Nhóm lâm tặc khai vì nghèo nên vào rừng Tây Yên Tử chặt gỗ

TPO - Liên quan vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử theo phản ánh của Tiền Phong, ngày 25/8, tại xã An Lạc, Tòa án nhân dân huyện Sơn Động (Bắc Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động, từ ngày 3 đến 5/1/2023, Dương Văn Lưu (SN 1984), Mã Văn Bình (SN 1989), Mã Văn Long (SN 1997), cùng trú tại thôn Đồng Khao (xã An Lạc) vào rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc địa bàn xã An Lạc chặt hạ, khai thác 10 cây gỗ. Tiếp đó, ngày 8 và 9/1/2023, 3 đối tượng trên và Giáp Thanh Hải (SN 1973), cùng ở thôn Đồng Khao tiếp tục vào rừng chặt hạ, khai thác thêm 8 cây gỗ.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu rừng đặc dụng bị chặt hạ thuộc khoảnh 66, tiểu khu 148, thôn Đồng Khao, xã An Lạc. Đây là diện tích rừng do Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử quản lý.

Tiến hành khám nghiệm, trưng cầu giám định của Viện Công nghiệp rừng (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) và kết luận giám định của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, cơ quan chức năng xác định, trong số cây bị triệt hạ có 17 cây táu trắng, 1 cây xoan; tổng giá trị gỗ hơn 67,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm, đồng thời thừa nhận do là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, là hộ nghèo nên không ý thức được hành vi của mình.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Văn Lưu mức án từ 3 năm 3 tháng tù, Mã Văn Long 2 năm 6 tháng tù, Mã Văn Bình 2 năm 6 tháng tù và Giáp Văn Hải 1 năm tù về tội vi phạm khai thác bảo vệ rừng và lâm sản.

Vụ án được xét xử lưu động tại địa phương nhằm tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng bài “Thêm vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử” phản ánh rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc địa bàn thôn Đồng Khao, xã An Lạc (huyện Sơn Động) bị lâm tặc khai thác trái phép, trong đó chủ yếu là gỗ táu.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Sơn Động chỉ đạo Công an huyện Sơn Động chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng, UBND xã An Lạc tập trung điều tra, xác minh đối tượng khai thác rừng trái pháp luật theo phản ánh của báo Tiền Phong và thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Ngày 28/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại rừng Tây Yên Tử thuộc địa bàn thôn Đồng Khao, xã An Lạc. Đến tháng 4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) quyết định khởi tố 4 đối tượng nêu trên.