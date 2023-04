Khởi tố bị 4 can vụ chặt hạ gỗ táu rừng Tây Yên Tử

TPO - Ngày 14/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” ở xã An Lạc sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Trưởng Công an huyện Sơn Động cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” rừng đặc dụng Tây Yên Tử ở thôn Đồng Khao, xã An Lạc.

Theo đó, 4 bị can gồm Dương Văn Lưu (SN 1984), Mã Văn Bình (SN 1989), Mã Văn Long (SN 1997) và Giáp Thanh Hải (SN 1973, cùng trú thôn Đồng Khao, xã An Lạc). Đồng thời, Công an huyện Sơn Động ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Lưu, Bình và Long. Riêng bị can Giáp Thanh Hải bị yêu cầu cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 3 đến 9/1, các đối tượng Lưu, Bình, Long, Hải có hành vi khai thác trái pháp luật 18 cây gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử là rừng tự nhiên thuộc thôn Đồng Khao, xã An Lạc, trong đó có 17 cây gỗ táu trắng và 1 cây xoan. Kết quả giám định, 18 cây gỗ bị khai thác có tổng khối lượng hơn 12m3 gỗ, với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/3, báo Tiền Phong đăng bài “Thêm vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử” phản ánh rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc địa bàn thôn Đồng Khao, xã An Lạc (huyện Sơn Động) bị lâm tặc khai thác trái phép, trong đó chủ yếu là gỗ táu. Vụ việc xảy ra thuộc địa bàn quản lý của Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử (Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Động khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo Tiền Phong. Sau khi xem xét nội dung báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang về vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Sơn Động chỉ đạo Công an huyện Sơn Động chủ trì phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng, UBND xã An Lạc tập trung điều tra, xác minh đối tượng khai thác rừng trái pháp luật; thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định.

Đến ngày 28/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Động ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại rừng Tây Yên Tử thuộc địa bàn thôn Đồng Khao, xã An Lạc.

Chiều 14/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, Sở đợi Cơ quan Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và kết quả điều tra vụ khai thác trái phép gỗ rừng Tây Yên Tử ở xã An Lạc, để xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, tập thể có liên quan.