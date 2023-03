Công an điều tra vụ chặt hạ gỗ táu rừng Tây Yên Tử

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ chặt hạ gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Ngày 17/3, báo Tiền Phong đăng bài “Thêm vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử” phản ánh rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc địa bàn xã An Lạc (huyện Sơn Động) bị lâm tặc khai thác trái phép, trong đó chủ yếu là gỗ táu, lim. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Động khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo Tiền Phong. Đồng thời, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan liên quan trong việc buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng (nếu có). Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước 16h ngày 21/3, đồng thời gửi báo Tiền Phong.

Ông Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động cho biết, ông đã giao Công an huyện Sơn Động vào cuộc điều tra vụ chặt hạ gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử ở địa bàn xã An Lạc. Nếu đủ căn cứ, Công an sẽ khởi tố vụ án.

Ngày 20/3, làm việc với phóng viên, ông Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử, ngày 17 và 18/3, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử đã đi kiểm tra thực tế hiện trường khu vực gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử bị khai thác trái phép ở địa bàn xã An Lạc. Ngày 17/3, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử phát hiện 12 cây gỗ táu bị khai thác trái phép, với đường kính gốc từ 25 đến 55 cm. Đến ngày 18/3, Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử tiếp tục phát hiện thêm 6 cây gỗ bị khai thác trái phép, trong đó có 4 cây gỗ táu, 1 cây lim xanh và 1 cây gỗ trám. Các cây gỗ này có đường kính gốc từ 22 - 40 cm.

Ông Quý cho biết thêm, ngày 17/3, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang quyết định biệt phái 5 cán bộ thuộc đội cơ động và pháp chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đến Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử để phối hợp bảo vệ rừng đặc dụng Tây Yên Tử. Nhiệm vụ chính của 5 cán bộ biệt phái là đi tuần tra xem tình trạng rừng bị chặt phá như thế nào. Các cán bộ này hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào Ban Quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang. “Hiện vụ việc đang được công an điều tra. Chúng tôi đợi kết quả điều tra của Cơ quan Công an để có hình thức xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan”, ông Quý cho hay.

