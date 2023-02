Xót xa rừng thông hàng chục năm tuổi bị chặt phá... để trồng keo

TPO - Một khoảng rừng thông hàng chục năm tuổi rộng khoảng 8ha đã bị chặt phá, đốt cháy nham nhở. Tại hiện trường, gốc, cành cây thông bị vứt lăn lóc. Sau khi chặt phá rừng, một số người đã trồng keo thế chỗ vào diện tích rừng thông này.

Những ngày qua, người dân ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phản ánh việc một diện tích rừng thông lớn nằm giáp ranh giữa xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đã bị chặt phá nham nhở. Sau khi chặt phá thông, một số người đã đưa những cây keo non lên trồng.

Dẫn chúng tôi lên xem hiện trường vụ việc, chị T.T.L. (trú xã Quỳnh Tân) cho hay, rừng thông này có tuổi đời khoảng 40 năm tuổi. Ít tháng trước, những cây thông này còn xanh mơn mởn nhưng hiện giờ đã bị chặt phá nham nhở. Thế chỗ vào đó là những cây keo non xanh mơn mởn vừa được trồng chỉ khoảng 1 tháng trước.

Theo ghi nhận thực tế của PV, khu vực rừng thông bị chặt phá nằm giáp ranh giữa xóm 13, xóm 14 (xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) và xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai). Diện tích rừng bị chặt phá và đốt cây bụi để trồng keo khoảng 7 - 8ha.

Tại hiện trường, hàng chục gốc cây thông đã bị chặt ngang gốc. Nhiều gốc cây sau khi chặt bị đốt cháy nham nhở. Các gốc cây này có đường kính từ 10-45cm. Có nhiều gốc cây thông cổ thụ to đến hơn 50cm.

Không chỉ chặt phá, đốt khiến gốc cháy đen, nhiều gốc cây còn bị đào xới nham nhở hay dùng đất lấp lại.

Xen lẫn giữa khu vực rừng thông vừa được chặt, đốt là hàng loạt cây keo non cao khoảng chừng 20cm. Người dân cho biết, số cây keo này chỉ vừa mới được một số người trồng cách đây 1 tháng. Hiện các cây keo đang trên đà phát triển.

Theo quan sát của PV, xung quanh khu vực bị chặt phá tan hoang này vẫn còn khu vực rừng thông xanh tốt. Nhiều cây thông lớn có tuổi đời hàng chục năm, thân cây to cao từ 3-4m.

"Các thân cây thông sau khi chặt phá thì họ đã đưa đi rồi. Một số gốc cũng đã bị đào xới. Hiện chỉ còn một số gốc ở hiện trường thôi", chị L. dẫn chúng tôi đi xem thực tế và cho biết, người dân phát hiện và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng sau đó đi kiểm tra và đánh dấu được 42 cây bị chặt hạ.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, cho biết, việc chặt rừng thông là có thật. Tuy nhiên, diện tích rừng thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai) quản lý. Do diện tích rừng được cấp cho người dân trong xã chăm sóc nên xã này chỉ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết thêm, hiện Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản để xử lý sự việc.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai, cho hay, khu vực rừng thông bị chặt hạ thuộc địa phận xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), nhưng được cấp cho người dân xã Quỳnh Tân quản lý. Sự việc này xảy ra đã lâu. Sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã cho kiểm tra sơ bộ hiện trường.

Ông Hữu thông tin, khu vực rừng thông bị chặt hạ rộng gần 10 hecta, nhưng chỉ có 42 cây thông nằm rải rác, diện tích còn lại chủ yếu là cây keo của người dân. Khu vực rừng này là rừng sản xuất đã chuyển qua nhiều chủ nên việc xác minh gặp khó khăn.

“Hiện, chúng tôi đã lập đoàn, phối hợp với chính quyền xã lên kiểm tra thực tế. Đồng thời xem lại hồ sơ của người dân xem khi giao đất rừng là năm bao nhiêu, khi giao rừng đã có cây thông chưa”, ông Hữu nói và cho biết, nếu trường hợp cây thông bị chặt là mọc tự nhiên sau này thì không thể xử lý được.