Phá rừng tự nhiên, bốn người dân Làng Cát bị phạt hơn nửa tỷ đồng

TPO - Phá rừng tự nhiên, nhiều người đồng bào Bru - Vân Kiều ở huyện rẻo cao Đakrông của tỉnh Quảng Trị bị xử phạt hành chính với số tiền lớn.

Chiều 24/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, UBND tỉnh này đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 625 triệu đồng đối với bốn người dân ở thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông về hành vi phá rừng trái pháp luật.

Bốn người dân bị xử phạt, buộc trồng lại rừng, gồm: Hồ Văn S. (52 tuổi) bị phạt 112,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 3.000 m2 đã bị phá trái pháp luật; Hồ Văn Đ. (32 tuổi) bị phạt 187,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.500 m2; Hồ Cu T. (39 tuổi) bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.400 m2; Hồ Ra T. (55 tuổi) bị phạt 162,5 triệu đồng, buộc trồng lại rừng trên diện tích 4.000m2.

Ngoài việc UBND tỉnh Quảng Trị xử phạt bốn đối tượng nêu trên, UBND huyện Đakrông cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ba đối tượng khác với số tiền hơn 162 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/4/2022, Hạt Kiểm lâm Đakrông nhận được thông tin từ UBND xã Đakrông về việc rừng tự nhiên ở tiểu khu 699 và 708 bị tàn phá. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Đakrông đã phối hợp với công an xã, dân quân tự vệ, ban quản lý rừng cộng đồng thôn Làng Cát đi kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, phát hiện có 17 vị trí rừng tự nhiên bị phá trên diện tích 18,64 ha. Trong đó, rừng tự nhiên do UBND xã Đakrông quản lý là 5,58 ha, rừng tự nhiên do cộng đồng thôn Ba Tầng, xã Đakrông quản lý 1,48 ha và rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình 11,28 ha.