Truy tìm lâm tặc tàn phá rừng ở Thanh Hóa sau vụ phát hiện 3 tấn gỗ cắt khúc

TPO - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá đã đề nghị cơ quan công an phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) điều tra, xác minh truy tìm đối tượng phá rừng ở huyện này.

Trước đó, vào những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã xảy ra tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật tại thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Lang Chánh, trong các ngày từ 14/12-25/12/2022, lực lượng kiểm lâm phối hợp với xã Yên Thắng tổ chức kiểm tra an ninh rừng tại lô 16, 23 khoảnh 6 và lô 127, khoảnh 7, tiểu khu 396, loại rừng sản xuất, trạng thái rừng tái sinh phục hồi. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 41 cây gỗ thông thường có đường kính gốc chặt từ 20-30cm bị khai thác trái phép, gỗ không còn tại rừng.

Nhận thấy có dấu hiệu mất ổn định an ninh rừng, ngày 4/1/2023, lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra tại thôn Tráng và thôn Yên Thành, xã Yên Thắng, phát hiện thêm 157 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật, rải rác ở 7 lô, 3 khoảnh, 2 tiểu khu; loại rừng sản xuất; trạng thái rừng tái sinh phục hồi; chủ rừng hộ gia đình... Tại hiện trường còn lại 3 tấn gỗ cắt ngắn, thời điểm khai thác được xác định kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá đã đề nghị Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lang Chánh, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phối hợp với Hạt Kiểm lâm khẩn trương điều tra, xác minh truy tìm đối tượng khai thác rừng trái phép để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh, Phó Hạt trưởng phụ trách tuyến, địa bàn; Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Yên Thắng, kiểm lâm viên công tác tại địa bàn xã Yên Thắng trong việc chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; quản lý địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị khai thác trái pháp luật nhưng phát hiện chậm, xử lý không dứt điểm. Đồng thời, đề nghị Công an huyện Lang Chánh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Trưởng công an xã Yên Thắng trong việc không phát hiện kịp thời khai thác rừng trái pháp luật, gây mất ổn định an ninh rừng nói riêng, an ninh trật tự nói chung trên địa bàn...