Cận cảnh công an khám nghiệm hiện trường vụ ‘chảy máu’ rừng Tây Yên Tử

TPO - Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về việc lâm tặc chặt hạ rừng Tây Yên Tử, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Cơ quan Công an khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm.

Ngày 7/2, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) tiến hành khám nghiệm hiện trường khu vực rừng đặc dụng Tây Yên Tử bị lâm tặc chặt hạ nhiều cây gỗ lớn. Trước đó, Tiền Phong đăng tải bài viết “Chảy máu rừng Tây Yên Tử”, phản ánh tình trạng lâm tặc chặt hạ cây gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử thuộc tuyến 7 (xã Thanh Luận, huyện Sơn Động) giữa ban ngày. Khu vực rừng này do Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang) quản lý.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Sơn động kiểm tra vụ việc báo nêu; đồng thời chỉ đạo UBND huyện Sơn Động giao Công an huyện Sơn Động chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng, UBND xã Thanh Luận khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng, thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm minh vụ việc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chặt phá rừng Tây Yên Tử theo phản ánh của Tiền Phong và báo cáo kết quả trước ngày 15/2

Tại hiện trường, Cơ quan Công an tiến hành thống kế số lượng cây gỗ bị chặt hạ, lấy mẫu vật phẩm và đo đạc các số liệu liên quan. Lãnh đạo Công an huyện Sơn Động cho biết, hiện Cơ quan Công an đang điều tra vụ việc, số lượng và loại cây gỗ trong rừng Tây Yên Tử bị chặt hạ sẽ được Công an huyện Sơn Động thông tin đến báo Tiền Phong sau khi có kết quả.

Dưới đây là một số hình ảnh Công an Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường lâm tặc chặt hạ cây gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử: