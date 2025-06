Đột nhập nhà dân phá két trộm 4,2 cây vàng

TPO - Lợi dụng chủ nhà đi vắng, đối tượng đã đột nhập vào trong nhà, phá két sắt trộm cắp 4,2 cây vàng và 16 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 20/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Định (SN 2003, trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp 4,2 cây vàng và 16 triệu đồng tiền mặt tại 1 nhà dân trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, ngày 14/6, Công an phường Hải Bình nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ việc kẻ gian lợi dụng chủ nhà đi vắng đã đột nhập vào nhà cạy phá két sắt trộm cắp tài sản là tiền, vàng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hải Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tiến hành điều tra, truy vết làm rõ vụ việc.

Ngày 17/6, công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Định là nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.