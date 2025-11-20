Huy động hơn 300 cảnh sát khám xét 3 quán karaoke ở Hà Nội

TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ chia thành nhiều mũi, tổ công tác tiến hành triển khai đồng loạt kiểm tra 3 quán karaoke liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm và rà soát tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện tại địa bàn huyện Đan Phượng (cũ), TP Hà Nội có 3 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều dấu hiệu phức tạp là karaoke Quỳnh Trang (xã Hạ Mỗ), karaoke Mai Về (xã Thượng Mỗ), karaoke Q5 (thị trấn Phùng).

Các quán đều hoạt động trá hình, dù đã không còn hoạt động kinh doanh, song vẫn bí mật nhận khách đến để sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt có thời điểm có hàng trăm lượt khách đến để sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 3 điểm quán trên, gây nhiều dư luận xấu, bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn và quanh khu vực.

Nhận thấy dấu hiệu đặc biệt phức tạp, ngày 22/4/2025, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất xác lập chuyên án 225N, để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để tập trung lực lượng đấu tranh.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 28/6/2025, C04 đã chủ trì (tổng các lực lượng hơn 300 cán bộ, chiến sỹ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội chia thành nhiều mũi, tổ công tác tiến hành triển khai đồng loạt kiểm tra 3 quán.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại 3 quán có tổng cộng 91 đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 83/91 đối tượng có kết quả test dương tính với các chất ma túy, thu giữ nhiều loại khác nhau, 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

C04 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời phối hợp các đơn vị đưa toàn bộ số đối tượng trên về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đến nay C04 đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố bị can đối với 85 đối tượng, trong đó có các đối tượng là chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán trên về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; Không tố giác tội phạm; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".