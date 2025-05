Bắt thêm 2 cán bộ hải quan cùng 32 đối tượng trong đường dây buôn lậu hàng triệu lít xăng dầu

TPO - Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu do Lê Tấn Hòa cùng đồng bọn thực hiện, cơ quan công an đã khởi tố thêm 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) và 2 đối tượng tiêu thụ.

Chiều 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu do Lê Tấn Hòa (49 tuổi, ngụ quận 7) cầm đầu, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu là Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình và 2 cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà.

Năm 2022, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Đường dây này đối tượng Lê Tấn Hòa cầm đầu, buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các Cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai… thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can.

Trong đó, 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 4 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan khu vực XV.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.