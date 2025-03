Diễn biến tố tụng vụ lừa đảo tiền ảo của Công ty cổ phần Triệu nụ cười

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả".

Theo tài liệu điều tra, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười, tự giới thiệu bản thân là người sáng lập. Để điều hành hoạt động công ty, Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông, Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại, Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân. Giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN" - đây là đồng tiền do Thân tự phát hành. Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng tiền "QFS TNCVN" nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Các đối tượng quảng cáo đồng tiền "QFS TNCVN" được các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam. Qua đó, các cá nhân muốn sở hữu đồng tiền "QFS TNCVN" phải bỏ một khoản tiền mang tên "trợ duyên" từ 4-5 triệu đồng/ 1 "QFS TNCVN" và 39 triệu đồng/ 1 "QFS TNCVN" đối với doanh nghiệp. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Khi có tiền chuyển vào Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ… Bên cạnh đó, công ty này đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN", với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa. Công ty của Thân còn phát hành "thẻ an sinh" trả trước 2,6 triệu đồng... Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty này đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ. Để bán "thẻ an sinh", Thân tổ chức các buổi livestream trên Facebook, Youtube và họp trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người. Đáng chú ý, các đối tượng còn quảng cáo về các chuỗi cửa hàng dân sinh trên phương tiện thông tin đại chúng để thu hút người tham gia. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Hồ Quốc Thân 72 tờ USD, nghi là tiền giả. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định và xác định số tiền này là giả. Thanh Hà