Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

TPO - Đối tượng Lê Ngọc Trung vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đặc biệt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung (SN 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Ngọc Trung bị truy nã vì lừa đảo hơn 22 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, Trung là nhân viên ngân hàng, lợi dụng vị trí công tác để đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần “đáo hạn” khoản vay do mình thụ lý. Tin tưởng, 5 bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Trung hoặc qua tài khoản do người khác đứng tên, với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trung đã dùng số tiền trên để trả nợ cá nhân, đến khi mất khả năng chi trả thì bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng đều có quyền bắt và giải ngay tới cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Người dân cũng có thể liên hệ thiếu tá Phan Nhật Quang (điều tra viên) theo số điện thoại 0962 426 552.