Pháp luật

Google News

'Hotgirl' bị Công an Hải Phòng truy nã sa lưới tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lê Ngọc Như là đối tượng sử dụng ma túy đã bị Công an TP Hải Phòng truy nã, đang lẩn trốn trên địa bàn Đà Nẵng thì bị công an phát hiện và bắt giữ

Ngày 7/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đang bị Công an TP Hải Phòng truy nã.

Theo đó, qua theo dõi Công an phường Hải Châu đã phát hiện Lê Ngọc Như (24 tuổi, trú xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã theo Quyết định số 12639 ngày 11/7/2025, đang lẩn trốn trên địa bàn.

7-9hg2-1145.jpg
Lê Ngọc Như tại cơ quan Công an Đà Nẵng.

Đến khoảng 11h30 ngày 7/9, Công an phường Hải Châu đã tổ chức bắt giữ đối tượng Như đưa về trụ sở Công an.

Hiện, Công an phường Hải Châu đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao đối tượng Lê Ngọc Như cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Nguyễn Thành
