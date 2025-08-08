Y án sơ thẩm đối với hai kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

TPO - Ngày 8/8, phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Châu lãnh 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng công ty luật.

Sau nhiều ngày xét xử tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên án vụ Cưỡng đoạt tài sản đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty luật TNHH Pháp Việt đối với hơn 100 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên toà.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó 2 cựu Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, những người còn lại trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Tại tòa phúc thẩm phát sinh một số tình tiết mới về nhân thân các bị cáo. Các bị cáo cũng nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên cần được xem xét khi tuyên án.

Trong vụ án này, Châu và Hùng đã đứng ra thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên và cho họ làm trưởng nhóm, trưởng phòng, sau đó chỉ đạo họ thu hồi nợ bất chấp, miễn sao thu hồi nợ càng nhiều hưởng lợi nhuận càng cao.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng xét xử nhận định, tài sản các bị cáo chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Hội đồng Xét xử nhận định tại phiên phúc thẩm, dù Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng tiền khắc phục, tuy nhiên số tiền này là quá nhỏ so với số tiền thu lợi bất chính. Bản thân hai bị cáo là những người có vai trò chính trong vụ án, khiến cho hơn 100 bị cáo còn lại phải vi phạm pháp luật.

Tòa phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù.

22 bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 13 năm tù, trong đó một số bị cáo là trưởng nhóm bị tăng án theo kháng nghị của Viện kiểm sát. Các bị cáo còn lại được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có 4 bị cáo nữ có con nhỏ, có vai trò hạn chế trong vụ án được xử án treo để tạo điều kiện nuôi con, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

43 bị cáo có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Viện Kiểm sát rút kháng nghị, bị cáo rút kháng cáo, 44 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 đến 14/2/2023, Trần Văn Châu (Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID.

Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài. Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỷ đồng; Châu hưởng 15 tỷ đồng, Hùng được hưởng 12 tỷ đồng.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 8/2024 cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1- 3 năm tù.

Hội đồng Xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó Châu nộp lại 15 tỷ đồng, Hùng nộp lại 12 tỷ đồng…