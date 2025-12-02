Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm giữ 50 xe máy vi phạm của nhóm đối tượng đu trend 'cây cô đơn'

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 2/12, Công an Bắc Ninh đã tạm giữ hơn 50 phương tiện của nhóm đối tượng tụ tập gây mất trật tự ở tại khu vực “cây cô đơn”, nhiều xe độ chế, không giấy tờ bị phát hiện.

Theo đó, qua nắm địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ gây rối ở khu vực “cây cô đơn” thuộc tổ dân phố Hữu Chấp, phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh). Trước tình hình đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh và phường Kinh Bắc được huy động, chia làm 4 tổ tuần tra, kiểm soát liên tục.

Kết quả, hơn 100 phương tiện có dấu hiệu vi phạm bị đưa về Cơ quan Công an để làm rõ. Trong đó, hơn 50 xe bị tạm giữ do mắc các lỗi vi phạm như: thay đổi kết cấu xe (độ, chế pô), không biển số, không giấy phép lái xe, không đăng ký phương tiện, thiếu gương chiếu hậu…

Đa số các trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi 16 - 20, chủ yếu là lao động ngoài tỉnh Bắc Ninh làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Họ tụ tập do tò mò trước những thông tin lan truyền trên mạng về địa điểm “cây cô đơn”.

Lực lượng công an xử lý vi phạm ở khu vực "cây cô đơn".

Đáng chú ý, lực lượng công an còn phát hiện một trường hợp tàng trữ công cụ hỗ trợ (gậy rút 3 khúc) và lập hồ sơ xử lý. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được xác minh.

Thời gian qua, tình trạng nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng tại khu vực “cây cô đơn” khiến người dân bức xúc. Việc lực lượng công an chủ động tuần tra, xử lý nghiêm đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ nhân dân, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và giữ bình yên cho khu vực.

Nguyễn Thắng
