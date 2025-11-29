Bị tố không cho người dân vào trạm y tế tránh lũ, nữ nhân viên tường trình gì?

TPO - Nữ nhân viên y tế thừa nhận thiếu sót khi không cho người dân vào tránh lũ...

Ngày 29/11, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh việc nhân viên Trạm Y tế phường Tuy Hòa không cho người dân vào tránh lũ trong ngày 20/11.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người (trong đó có phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ) đi thuyền đến Trạm Y tế 1 phường Tuy Hòa để xin vào trú tránh lũ nhưng bị từ chối. Nhóm này sau đó phải đẩy thuyền rời đi trong khi nước lũ vẫn dâng và chảy xiết, gây bức xúc dư luận.

Người dân đến Trạm Y tế xin tránh lũ nhưng không được đồng ý.

Sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội, bác sĩ Nguyễn Khoa Trình - Trưởng Trạm Y tế 1, đã họp khẩn và yêu cầu bà Nguyễn Thị Kiều Dung (nhân viên trực thời điểm xảy ra sự việc) viết bản tường trình.

Theo bà Dung tường trình, bà nhận ca trực từ 7h ngày 19/11, khi nước lũ đã tràn vào sân trạm và dâng rất nhanh. Trong ngày, trạm đã tiếp nhận 3 hộ dân (tổng cộng 14 người, gồm trẻ nhỏ và người bệnh tai biến) vào trú tạm tại các phòng còn chìa khóa hoặc còn sử dụng được. Đến nửa đêm, nước tràn vào tầng trệt, bà cùng các hộ dân phải di chuyển lên tầng 1.

Đến rạng sáng 20/11, nước rút bớt, các hộ dân được bố trí dọn dẹp và quay lại tầng trệt. Khoảng 14h cùng ngày, hai thanh niên đến xin cho một mẹ và bé 25 ngày tuổi vào trú nhờ, nhưng không đưa mẹ và trẻ theo cùng.

Bà Dung cho rằng lúc này phòng ốc hết chỗ, trạm mất điện nước, điều kiện không đảm bảo nên hướng dẫn họ sang UBND phường Tuy Hòa - nơi khô ráo và có lương thực, nước uống.

Sau khi bà Dung giải thích, một số thanh niên có lời lẽ chửi bới, khiến bà hoảng sợ và phải lánh vào phòng. Bà cũng thừa nhận thời điểm đó đã trực liên tục hai ngày một đêm giữa tình huống lũ lớn, tinh thần mệt mỏi nên xử lý thiếu linh hoạt.

Nhìn thấy sai của bản thân, bà Dung đã đến nhà mẹ cháu bé xin ở nhờ xin lỗi. Bà Dung ghi nhận rút kinh nghiệm, nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ.