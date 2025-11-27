Khởi tố bảo mẫu tắc trách để bé 2 tuổi uống chất tẩy rửa dẫn đến tử vong

TPO - Trong quá trình trông trẻ tại nhà, Phạm Hải Anh (33 tuổi, ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng) không quản lý, trông coi chặt chẽ để cháu Đ.G.B (2 tuổi) tự uống dung dịch tẩy rửa dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh (SN 1992, trú phường Lê Chân) về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo điều tra bước đầu, cảnh sát xác định, chị Đ.T.T (SN 1987, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân), nay là phường Lê Chân gửi trông 3 con ở nhà Phạm Hải Anh, địa chỉ ngõ 292 Lạch Tray.

Vào ngày 19/6/2025, trong quá trình trông trẻ, Phạm Hải Anh quản lý không chặt chẽ để cháu Đ.G.B (SN 2023) tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân cũ) đã vào cuộc điều tra, xác minh sau đó chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) thụ lý.

Công an TP Hải Phòng cảnh báo, người dân, cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi trẻ em, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc các vật dụng nguy hiểm.

Các hộ gia đình khi gửi trẻ cần lựa chọn nơi trông giữ trẻ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ trẻ em, nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc tương tự.