Tặng bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

TPO - Dù bị đối tượng cầm dao đâm chém loạn xạ, nhiều nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vẫn dũng cảm tìm cách cứu các bệnh nhi khỏi nguy hiểm.

Sáng 28/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể, cá nhân đã có hành động dũng cảm, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại bệnh viện ngày 23/10 vừa qua.

GS.TS Trần Văn Thuấn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Khoa Sơ sinh và 2 điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng

Tham dự buổi lễ có GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh và người nhà bệnh nhân, bao gồm: tập thể khoa Sơ sinh, các điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng.

Cũng tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân: điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung, điều dưỡng Phan Thị Oanh, ông Lưu Xuân Dũng, ông Trần Kim Quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trao tặng Bằng khen cho 3 cá nhân: điều dưỡng Phan Thị Oanh; ông Lưu Xuân Dũng và ông Trần Kim Quyền.

Sự vinh danh kịp thời này là sự khích lệ to lớn, khẳng định sự trân trọng của các cấp quản lý, chính quyền địa phương và xã hội đối với những hành động nghĩa hiệp, góp phần giữ vững môi trường khám chữa bệnh an toàn.

Sự việc nguy cấp xảy ra vào sáng 23/10 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi đối tượng Bàn Văn Vỹ (29 tuổi) đã dùng hung khí tấn công một số người nhà và nhân viên y tế, gây nguy hại đến tính mạng của các trẻ sơ sinh.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, các nhân viên y tế cùng một số người nhà bệnh nhân đã nhanh chóng lao vào can ngăn, bảo vệ an toàn cho các cháu bé sơ sinh và những người khác, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước hành động dũng cảm của các cá nhân và tập thể được khen thưởng. Hành động của các cán bộ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là một minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, không chỉ là cứu chữa, mà còn là bảo vệ sinh mạng người bệnh trong mọi tình huống. Bộ Y tế đặc biệt trân trọng và biểu dương tinh thần dũng cảm này, đây là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành Y tế.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung.

“Những bằng khen được trao hôm nay chính là lời cảm ơn từ ngành Y tế và cũng là lời khẳng định cán bộ, nhân viên y tế không đơn độc. Phía sau mỗi cán bộ, nhân viên y tế là ngành Y tế và cả xã hội. Và ở phía trước, là sự sống đang đợi chúng ta không được chậm một giây”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các cơ sở y tế, để đội ngũ y bác sĩ có thể yên tâm làm việc, cống hiến vì sức khỏe nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm người nhà bệnh nhi bị tấn công đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Bộ Y tế, UBND Tỉnh, Sở Y tế đã tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để trực tiếp động viên và trao bằng khen tới 3 điều dưỡng đang điều trị là điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung; thăm hỏi hai người nhà trẻ sơ sinh bị tấn công đang điều trị tại đây.