Xã hội

Google News

Bờ kè biển Hải Tiến bị xé toạc, cần 100 tỷ đồng để khắc phục

Phạm Trường

TPO - Tuyến kè biển ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị sạt lở, xé toạc sau các đợt bão. Chính quyền địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để khắc phục.

Clip Cảnh bờ kè biển khu du lịch ở Thanh Hóa tan hoang.
tp-1.jpg
Những ngày đầu tháng 12, bờ kè biển ở Khu du lịch Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa﻿) vẫn ngổn ngang. Sau hàng loạt cơn bão trong năm, hàng trăm mét kè bị xé toang, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
tp-3.jpg
Theo ghi nhận, nhiều vị trí kè dọc bờ biển xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến bị sạt lở, đổ sập, hở hàm ếch.
tp-03.jpg
Người dân địa phương cho biết do các đợt bão đổ bộ liên tiếp cùng với triều cường dâng cao, sóng đánh mạnh đã phá vỡ tuyến kè. "Hết đợt mưa bão này chưa kịp khắc phục, đợt bão khác lại tới khiến bãi biển tan hoang", anh Dụng (38 tuổi, trú xã Hoằng Tiến) cho hay.
tp-5.jpg
Bên trong bờ kè, các lớp đất đá sụp xuống. Hàng dừa dọc bờ kè cũng sụt xuống, chết dần.
tp-7.jpg
Dọc bờ biển﻿ khu du lịch, các hàng cột đèn ngã nghiêng, chưa được xử lý.
tp-6.jpg
tp-13.jpg
tp-010101.jpg
Nhìn từ trên cao, con đường dọc bờ biển bị gãy sập từng đoạn, ngổn ngang đất, đá, các phương tiện không thể lưu thông qua đây.
tp-12.jpg
Một số vị trí sạt lở sâu hơn 1 m, gãy sập, lộ rõ lớp đất đá trơ trọi. Nhiều cây dừa trồng dọc bờ biển bị sóng lớn xô đổ.
tp-16.jpg
Bờ kè biển sạt lở đang dần tiến sát vào các khu nghỉ dưỡng, chưa có dấu hiệu dừng lại.
tp-14.jpg
Chòi canh hình bàn tay bằng bê tông, cốt thép dưới bãi biển cũng bị sóng biển xô đổ ngả nghiêng. Chính quyền xã Hoằng Tiến cho biết có hơn 2 km bờ kè biển trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Hồi tháng 9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến.
tp-4.jpg
tp-2.jpg
tp-9.jpg
Địa phương cũng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí bị sạt lở và chờ phương án khắc phục. Tuy nhiên, kinh phí quá lớn nên địa phương cùng xã Hoằng Thanh đã báo cáo đề xuất xin UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để có kinh phí sửa chữa, phục vụ mùa du lịch.
Phạm Trường
#bờ kè #sạt lở #Thanh Hóa #du lịch #Hải Tiến #khắc phục #bão #tình trạng khẩn cấp #thiên tai gây sạt lở

