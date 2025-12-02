Bờ kè biển Hải Tiến bị xé toạc, cần 100 tỷ đồng để khắc phục

TPO - Tuyến kè biển ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị sạt lở, xé toạc sau các đợt bão. Chính quyền địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để khắc phục.