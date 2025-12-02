Bờ kè biển Hải Tiến bị xé toạc, cần 100 tỷ đồng để khắc phục

TPO - Tuyến kè biển ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị sạt lở, xé toạc sau các đợt bão. Chính quyền địa phương đang đề xuất tỉnh hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để khắc phục.
Nhìn từ trên cao, con đường dọc bờ biển bị gãy sập từng đoạn, ngổn ngang đất, đá, các phương tiện không thể lưu thông qua đây.
Địa phương cũng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí bị sạt lở và chờ phương án khắc phục. Tuy nhiên, kinh phí quá lớn nên địa phương cùng xã Hoằng Thanh đã báo cáo đề xuất xin UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để có kinh phí sửa chữa, phục vụ mùa du lịch.