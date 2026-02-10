Tiêm kích Israel áp sát, hộ tống khẩn cấp một máy bay chở khách

TPO - Một chuyến bay của hãng Wizz Air từ Anh đến Israel đã bị tiêm kích quân sự Israel áp sát, hộ tống khẩn cấp sau khi hành khách phát hiện một thông điệp bị nghi là đe dọa khủng bố xuất hiện trên điện thoại di động, gây hoảng loạn trên khoang.

Theo thông tin từ truyền thông Israel, chuyến bay mang số hiệu W95301 cất cánh từ sân bay London Luton, hướng đến sân bay Ben Gurion, Tel Aviv vào chiều 8/2. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi phát hiện “thông điệp đáng ngờ”, lực lượng an ninh hàng không đã kích hoạt quy trình khẩn cấp.

Nguồn cơn sự việc sau đó được xác định xuất phát từ tên một điểm phát Wi-Fi cá nhân (hotspot) trên điện thoại, do con trai của một cặp vợ chồng Do Thái chính thống cực đoan đổi thành từ “khủng bố” trong tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện, thông tin này bị hiểu nhầm là một lời đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Không quân Israel lập tức điều động nhiều tiêm kích xuất kích, áp sát máy bay chở khách và hộ tống trong quá trình tiếp cận không phận Israel. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay đã bay vòng nhiều lần trên vùng biển Địa Trung Hải, phía nam đảo Cyprus, trong lúc các cơ quan an ninh tiến hành đánh giá rủi ro ngay trên không.

Máy bay chiến đấu của Israel đã xuất kích để chặn chuyến bay của Wizz Air.

Máy bay sau đó được hướng dẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion. Lực lượng an ninh triển khai kiểm tra nghiêm ngặt, chó nghiệp vụ dò bom được huy động, toàn bộ hành khách và hành lý xách tay, ký gửi đều phải qua quy trình soi chiếu, kiểm tra chi tiết.

Người phát ngôn Cơ quan quản lý sân bay Israel xác nhận đây là báo động giả. “Máy bay đã hạ cánh an toàn và không ghi nhận bất kỳ mối đe dọa thực sự nào”, đại diện cơ quan này cho biết. Trong thời gian xử lý sự cố, hoạt động bay đến và đi từ Tel Aviv đã tạm thời bị gián đoạn trước khi trở lại bình thường.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy nghiêm trọng từ các hành vi đùa cợt, thiếu ý thức trong môi trường an ninh hàng không vốn nhạy cảm. Chỉ vài tuần trước đó, một chuyến bay khác của Turkish Airlines cũng rơi vào tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện thông điệp đe dọa đánh bom giữa chuyến bay, buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Barcelona, Tây Ban Nha dưới sự hộ tống của tiêm kích quân sự.

Giới chức hàng không nhấn mạnh, mọi dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến khủng bố, bom mìn hay an ninh đều được xử lý theo kịch bản cao nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và tổ bay.

Các chuyên gia cảnh báo, những hành vi tưởng chừng “trò đùa” có thể kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hàng không, tốn kém nguồn lực và tạo ra tâm lý hoang mang không đáng có trong cộng đồng.